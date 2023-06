Gianni Ippoliti fa la rassegna, Tiberio Timperi sbuffa: il giornalista saluta e lascia lo studio Gianni Ippoliti ha abbandonato in malo modo lo studio di Uno Mattina in Famiglia dopo aver sentito Tiberio Timperi sbuffare. Aveva appena iniziato a fare la sua rassegna del mattino con un primo articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quando la reazione del collega lo ha indispettito.

Il botta e risposta tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi

"Tiberio dimmi, vedo che sbuffi", chiede Gianni Ippoliti appena sente che il collega Timperi ha appena sbuffato mentre gli sedeva accanto. "No no, niente, parliamo dopo…facciamo i conti dopo", gli risponde quasi seccato il conduttore, mentre cerca di dissimulare un quale fastidio provato poco prima. Niente da fare però, Ippoliti sembra essere intenzionato ad andare a fondo: "Parliamone subito, dai dimmi, siamo in diretta, è bello così…". Trovando di nuovo muro, il giornalista parla esplicitamente: "Stavolta non mi muovo caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire", al che la chiusura netta con un "ma non ci penso proprio" che ha scatenato l'abbandono dello studio di Uno Mattina in Famiglia.

L'abbandono dello studio nell'imbarazzo generale

"E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci", sentenzia Gianni Ippoliti. "E adesso che dobbiamo fare?", chiede Timperi, noncurante della reazione brusca del collega, che a sua volta, prima di portare via giornali e leggio, si congeda con questa frase: "Sbuffate, continuate a sbuffare". Lo stacco dal bancone dove le imbarazzatissime Monica Setta e Ingrid Muccitelli stavano cercando di ristabilire un minimo di armonia, con accenni di risate mal riuscite, si ritiene necessario e la regia fa partire la musica di Stranger Things per passare la linea al momento degli esperimenti con il colonnello Francesco Laurenzi. Il quale, video alla mano, sembra tramortito dalla scena alla quale ha assistito e riprende goffamente le redini del della situazione, cercando di improvvisare un intervento. Non è la prima volta che Uno Mattina sembra più una riunione di condominio che una Famiglia, visti anche i precedenti tra Timperi e Monica Setta.