“La solita raccomandata”, ripartono le frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta

A cura di Redazione Spettacolo

Uno Mattina in famiglia riparte con le solite frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Lo scorso anno si è parlato spesso del loro rapporto, che non si è mai evoluto in un'amicizia, vista la ferma volontà di entrambi di rimanere nei confini professionali. Oggi, ad apertura di stagione, la conduttrice ha specificato di essere l'unica ad avere il microfono, ironizzando sui colleghi sprovvisti. "La solita raccomandata" ha replicato il conduttore alla sua sinistra, al che la risposta piccata: "Sì, raccomandata da Tiberio Timperi!".

I "rapporti difficili" tra Monica Setta e Tiberio Timperi

Tiberio Timperi in una recente intervista ha tenuto a precisare che con Monica Setta non c'è un rapporto di amicizia, anzi: "La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio". Di tutta risposta la Setta tenne a precisare di essersi spesa per lui in passato e di non essersene mai pentita, nonostante i rapporti freddi e meramente professionali: