Ippoliti: “Accompagna donne ad ultimo appuntamento con ex violenti”, ecco perché Timperi era contrariato

Tiberio Timperi ha condiviso una storia su Instagram con il momento in cui Gianni Ippoliti leggeva: "Accompagna donne gratis ad ultimo appuntamento con ex violenti". Ecco la notizia che avrebbe provocato la reazione del conduttore durante la rassegna di Uno Mattina in Famiglia e l'abbandono dello studio del giornalista.

Cosa ha detto Gianni Ippoliti durante la rassegna

"C'è una persona che si presta ad aiutare le donne quando gli ex violenti dicono vediamoci per parlare. Lui le accompagna all'ultimo appuntamento, c'è da fare un applauso. Ce ne fossero di persone che, come gli angels, fanno servizio sociale. È tutto gratuito, possono andare in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora. Beate queste persone", così Gianni Ippoliti nel corso di una rassegna dai temi e toni decisamente diversi, il che ha visibilmente gelato i tre conduttori al tavolo.

Lucio Presta: "Inopportuno dopo quello che è accaduto di recente"

La conferma arriverebbe anche dall'agente Lucio Presta, intervenuto sotto il post del giornalista Giuseppe Candela su Twitter. "Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che uno è disponibile ad accompagnare donne ad ultimo appuntamento con ex violenti. Ti sembra una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni IPPOLITI" e riguardo all'aver sbuffato mentre il collega stava argomentando sulle notizie di gossip: "Non ha sbuffato ma era attonito come le conduttrici".

La reazione delle conduttrici Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Il post di denuncia del make up artist Roberto Ciasca

Il riferimento all'omicidio di Giulia Tramontano per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello, mentre era al settimo mese di gravidanza, sembra evidente. Così come, in generale, al tema della violenza di genere, che ogni giorno si impone all'attenzione con nuovi casi di femminicidio. L'aver inserito una notizia, legandola a un simile contesto, all'interno di una rassegna scanzonata non è stato mal digerito solo dal noto agente Lucio Presta. Il video condiviso nelle stories di Tiberio Timperi è infatti di Roberto Ciasca, noto al grande pubblico come “Robin”, make up artist che più volte ha lavorato in Rai: "In uno spazio di cronaca rosa, non può averlo detto! E conclude pure con Beate queste persone".