“Avanti Popolo” con Nunzia De Girolamo, gli ospiti del nuovo programma al posto di Bianca Berlinguer Da martedì 10 ottobre in prima serata su Rai 3 arriva Nunzia De Girolamo con “Avanti popolo”, il programma che andrà a colmare il vuoto lasciato da #Cartabianca di Bianca Berlinguer. Protagonista assoluto dello show sarà il popolo, rappresentato in studio da una platea di cento persone.

A cura di Sara Leombruno

Nunzia De Girolamo arriva in prima serata su Rai 3 con il nuovo programma "Avanti popolo". Il people-show andrà in onda a partire dal 10 ottobre ogni martedì in prima serata su Rai3, andando a colmare il vuoto lasciato da #Cartabianca di Bianca Berlinguer, che si è spostato su Rete 4 in veste rivisitata. Protagonista indiscusso della trasmissione sarà il popolo, che in studio verrà rappresentato da una platea di 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e non, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali, ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. "In questa era dei social, che ha tolto la possibilità di guardarsi negli occhi, voglio riportare la gente a confrontarsi faccia a faccia con politici, giornalisti, scrittori e opinionisti. Vedrete che non sarà necessario litigare per confrontarsi", ha spiegato la conduttrice in un'intervista a Sorrisi e Canzoni.

Di cosa si parlerà nella prima puntata di "Avanti popolo"

Nella prima puntata spazio alla tragica guerra scoppiata tra Israele e Hamas, con collegamenti in diretta e ospiti in studio. Centrali anche i temi che riguardano i giovani, il loro rapporto con il sesso, il porno sul web e l’abolizione del libero accesso ai minori. E ancora, reddito di cittadinanza: il pubblico in studio sarà favorevole o contrario alla sua abolizione?

Gli ospiti della prima puntata del 10 ottobre 2023

Nella prima puntata in onda il 10 ottobre, in studioci sarà Stefania Loizzi, la donna che ha avuto il coraggio di denunciare il cosiddetto “netturbino”, l’uomo che l’avrebbe drogata e violentata, in un’intervista esclusiva. Fra gli ospiti anche il direttore del Fatto.it Peter Gomez, i giornalisti Antonello Piroso e Fulvio Abbate, il cantautore Maldestro, l’attrice pornostar Malena e l’esponente di Pro Vita e Famiglia Maria Rachele Ruiu.

Lo scopo del programma e il ruolo di De Girolamo

Il programma si propone di portare in studio argomenti e notizie d'attualità politica, sociale ed economica attraverso l’incontro e lo scontro diretto. Come precisato dalla produzione Rai in un comunicato ufficiale, il compito di Nunzia De Girolamo sarà quello di ascoltare in maniera imparziale cercando di mediare tra le tante voci, tentando di trovare un punto di convergenza: