Tapiro di Striscia a Nunzia De Girolamo: “Nessuna censura a Corona, dovevamo verificare il materiale”

Dopo che Fabrizio Corona ha accusato Nunzia De Girolamo di averlo “censurato” ad Avanti Popolo su Raitre, nella puntata sullo scandalo calcioscommesse, Striscia La Notizia consegna il Tapiro d’oro alla conduttrice Rai.

Nunzia De Girolamo, interpellata da Valerio Staffelli, ha rispedito le accuse al mittente: "Non c’è stata alcuna censura né da parte mia né della Rai. Corona ha portato tanto materiale e non siamo riusciti a verificarlo tutto. Martedì prossimo, dopo le verifiche, sarà mandato in onda con o senza di lui".

Infine, quando Staffelli le ha chiesto se Corona sapesse che parte del materiale non sarebbe andato in onda, De Girolamo ha risposto: "Non avevamo garantito che avremmo trasmesso tutto, ma non so se a Corona sia stato comunicato perché poi quando è arrivato io ero in diretta".

"Ci sono rimasto male perché avevo preso degli accordi, abbiamo fatto un lavoro, abbiamo delle prove", aveva dichiarato Corona a Valerio Staffelli, piuttosto seccato, "Avevamo delle prove, avevamo un audio clamoroso in cui parlano quattro calciatori famosi e la regia non lo ha mandato. E un video (che Corona mostra a Valerio Staffelli, ndr) in cui si sentono alcune persone, tra cui Zalewski della Roma, che parlano delle puntate e delle scommesse mentre palleggiano. Puoi non mandare in onda queste cose? Evidentemente, ha chiamato qualcuno in diretta…", ha aggiunto.

Per la conduttrice di Avanti Popolo è il primo Tapiro ricevuto in carriera. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).