La stoccata di Nunzia De Girolamo su Massimo Giletti non è passata inosservata: “Non porta bene” Nel corso della puntata dedicata a Fabrizio Corona e alla sua inchiesta sul mondo delle scommesse nel calcio, non è passata inosservata una frase che Nunzia De Girolamo ha detto nei confronti di Massimo Giletti.

Durante la seconda puntata di "Avanti Popolo" dedicata all'inchiesta di Fabrizio Corona sui giocatori di calcio e sulle scommesse non è passata inosservata una frase che Nunzia De Girolamo ha detto nei confronti di Massimo Giletti. È stato proprio Fabrizio Corona a chiamare in causa l'amico conduttore, ma la conduttrice di Rai3 lo ha fermato con un appunto ironico che ha fatto riferimento al burrascoso passato recente di Giletti. Riguarda ovviamente La7 e la chiusura improvvisa di Non è L'Arena.

Il racconto di Fabrizio Corona

Nel corso del racconto fatto da Fabrizio Corona, mentre spiegava in studio la ricerca delle fonti fatta insieme a Moreno Pisto, direttore di Mowmag, l'ex re dei paparazzi rivendicava lo scoop fatto per Massimo Giletti su Matteo Messina Denaro: "Tutto quel lavoro", ha detto Fabrizio Corona davanti a una stupita Nunzia De Girolamo, "è roba nostra". A quel punto, Fabrizio Corona si chiede se era possibile nominare Matteo Messina Denaro in Rai e la risposta di Nunzia De Girolamo è stata spiazzante.

La risposta spiazzante di Nunzia De Girolamo

"Io e lui, e Massimo Giletti lo sa, abbiamo fatto tutta la roba di Messina Denaro: è lavoro nostro", aveva detto Fabrizio Corona che quando si è assicurato se poteva o meno nominare in trasmissione Matteo Messina Denaro si è visto così rispondere da Nunzia De Girolamo: "No, no, a Massimo sì, gli voglio un grande bene. A Messina Denaro certo che lo puoi nominare". E a quel punto la stoccata: "Non porta tanto bene per come è finita la trasmissione. Ma qui per fortuna, siamo alla Rai". Fabrizio Corona se la ride: "Non male questa, Nunzia, non male per il nostro amico Massimo". Il riferimento è ovviamente a quello che è successo a quella trasmissione proprio per essersi occupata di Matteo Messina Denaro. Per sua fortuna, Massimo Giletti tornerà presto in Rai con un ruolo di primo piano nella prossima stagione televisiva.