Corona sulla Rai fa i nomi del caso scommesse: “Ho audio e video che incastrano Zaniolo e Zalewski”

Fabrizio Corona è intervenuto nella trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo per scoperchiare definitivamente il vaso di Pandora del caso scommesse. Il fotografo che già nei giorni scorsi aveva fatto i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali indagati dalla Procura di Torino (con il primo squalificato per 7 mesi dopo il patteggiamento e il terzo che ha confermato il tutto) e parlato anche del coinvolgimento di Zalewski, ha tirato fuori quelli che sarebbero gli altri calciatori protagonisti di giocate su siti di scommesse irregolari.

Vuole le scuse di Spalletti Corona, che ha rimproverato al ct dell'Italia di difendere i giocatori coinvolti invitandolo a "vergognarsi" e chiedere scusa agli italiani. E come se non bastasse ha tirato in ballo anche Buffon, versione capopopolo per incitare il gruppo azzurro, per i fatti del passato e per gli anni a suo dire trascorsi "giocando a carte". Un fiume in piena il fotografo che ha voluto rispondere anche alla curva della Juventus, ritornando sul caso Fagioli su cui ha ribadito la sua tesi, ovvero che la Juventus sapeva tutto: "Fagioli da 6 anni alla Juventus, le persone a cui doveva i soldi Fagioli sono andate fuori da Vinovo (erroneamente l'ex centro sportivo, ndr) e la Juve non sapeva nulla?".

Per questo viene interpellata attraverso un video una fonte misteriosa, ex compagno di squadra di Fagioli a Cremona. L'uomo conferma tutto: "Abbiamo giocato insieme alla Cremonese, giocava sì. È partito tramite canali legali. Giocava il poco stipendio? Esatto. Scommesse su tutto e sulla parola: gioco d'azzardo, sport e partite di Serie A. Sia li che sul mercato nero".

Corona ha puntato il dito anche contro i procuratori che non avrebbero aiutato né Fagioli, e né Zaniolo per esempio anticipando anche dei soldi. Proprio su Zaniolo ecco il nuovo contributo video di un'ulteriore fonte, che parla di suo nipote che giocava nell'Inter (ha vissuto l'anno della Champions con Mourinho senza mai giocare) prima di rompersi i legamenti iniziando a fare così il procuratore. Zaniolo va a Roma e "Antonio lo segue".

Qui iniziano a giocare: "Ha sempre giocato mio figlio per lui e hanno giocato di tutto. Cioè gli dava i soldi? Gli dava il pin, la carta di credito e andava a prelevare. Nicolò scommetteva su partite di calcio. Mio nipote poi fa ca*ate e prende il calcio clandestino a Roma. Loro scommettevano online e mio nipote andava fuori di 200mila euro. Mio nipote mia ha raccontato tutto e io gli ho detto ‘vai da Zaniolo e digli di aiutarti'".

Corona a questo punto ha affondato il colpo accusando Zaniolo di aver mentito sulla sua difesa, e sul fatto di aver scommesso solo su blackjack o poker e non sul calcio girando dunque dei soldi all'amico. Un'occasione per tirare in ballo anche Francesco Totti che avrebbe a detta dell'agente fotografico consegnato dei soldi ad un altro ragazzo per scommettere. Per una vicenda che però non è andata fino in fondo.

Ma in realtà Fabrizio ha fatto riferimento anche ad una chiavetta che incastrerebbe proprio Zaniolo: "La mamma di Zaniolo si è messa in mezzo vietando i contatti tra Zaniolo e mio nipote che era in difficoltà. E allora lo hanno menato. Chi non lo so, ci sono due denunce in questura del padre (Corona poi specifica che è stato addirittura in coma, ndr). Ho ascoltato un audio in cui parlano questi 4 giocatori di quello che hanno scommesso in quei due giorni. Poi c'è Zaniolo, mio nipote e quest'ultimo dice ‘non rischiate'".

Da qui si arriva poi a Zalewski, non indagato al momento e al centro di un caso con la fonte delle rivelazioni sul suo conto che ha ritrattato. Per questo Fabrizio Corona fa riferimento a qualcosa di più grande, ad una misteriosa altra vicenda legata. Tutto parte nel suo racconto dalla fidanzata del calciatore, figlia di una delle sue più care amiche molto famosa a Roma e amica di una persona che ha "fatto il più grande male della sua vita" al fotografo.

Quest'ultimo chiarisce che non sono state queste persone a parlare di Zalewski: "Ho anche un video, di queste persone che sono legate a questo giro, nucleo centrale. E Zalewski gioca da anni. La diffida che vuole farmi, per smentirmi non arriverà mai. Ho le prove che lui gioca, legato ad un certo tipo di ambienti. Tanto è vero che è fotografato perennemente con questo gruppo di persone di cui non voglio fare i nomi. Lui è il migliore amico di El Shaarawy, amicissimo di Zaniolo e di quel gruppo lì e scommette. Sempre, sempre".

In merito alla fonte poi che ha smentito, Corona ha chiarito: "Lui mi ha detto in un audio, bippato, mi dice delle cose che si collegano ad un'altra inchiesta e che quadrano nei nomi e nelle cose. Ma io ho bippato dei nomi perché (sembra voler lanciare un messaggio a qualcuno, ndr), non ci voglio entrare in quella parte lì. A me serviva solo quella cosa lì, poi questo tizio dopo che ho pubblicato mi ha mandato un audio pregandomi… ma io sono andato avanti. Lui poi ha ritrattato tutto, ma ci sono le prove oggettive".