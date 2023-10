La fonte di Corona se l’è inventato: “Su Zalewski parlo a vanvera”. Ma lui insiste: “Porto le prove” La fonte che aveva rivelato a Fabrizio Corona che anche Nicola Zalewski era nel giro delle scommesse illecite di Fagioli, Tonali e Zaniolo adesso smentisce tutto: “L’informazione è fasulla, l’ho fatto in cambio di 20mila euro”.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso scommesse nel calcio ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il nome di Nicola Zalewski è stato sparato da Fabrizio Corona venerdì scorso, dopo che l'ex re dei paparazzi aveva preannunciato che avrebbe fatto sapere al mondo il quarto calciatore coinvolto nel giro di scommesse illegali in cui sono caduti Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Su questi tre Corona ci aveva preso in pieno, dimostrando l'affidabilità delle proprie fonti, e dunque quando ha fatto il nome del 21enne calciatore polacco della Roma in molti gli hanno dato credito.

Nicola Zalewski è cresciuto nelle giovanili della Roma

Nei giorni successivi, tuttavia, sia dalla Procura di Torino che da quella della FIGC è trapelato che Zalewski non è presente in alcun modo negli atti dell'indagine. Il giocatore dal canto suo – dal ritiro della nazionale Under 21 in Polonia – ha negato su tutta la linea di aver mai scommesso in vita sua. Insomma ad ora l'unica voce che lo ha buttato nel tritacarne mediatico è quella di Corona. La cui verità ora traballa parecchio, visto che le fonti cui ha attinto per fare i nomi tirati in ballo sono diverse. E quella che gli ha passato la ‘soffiata' su Zalewski ha appena smentito tutto.

L'uomo – di cui Corona aveva fatto ascoltare la telefonata in cui gli faceva il nome di Zalewski – non aveva avuto dubbi circa i comportamenti tenuti dal calciatore giallorosso, che avrebbero messo anche lui a rischio squalifica. "Guarda, io ho un nome di un giocatore della Roma. Zaniolo? No, no. È italo-polacco e gioca con certezza assoluta", aveva detto la fonte, che poi aveva anche svelato di sapere che Fagioli doveva 70mila euro a qualcuno molto noto a Roma, "cantante e Dj".

Ebbene, questo racconto dato per buono da Corona a quanto pare senza ulteriori verifiche, è stato smentito completamente dalla medesima fonte. L'uomo, presentatosi a volto scoperto al Cerbero Podcast e con la voce chiaramente riconoscibile come quella della prima telefonata con Corona, ha spiegato di essersi inventato tutto e di averlo fatto per soldi, avendogli promesso il fotografo 20mila euro per la sua ‘soffiata'. Era stato lui a bussare alla porta di Corona tramite Instagram dicendogli di avere informazioni preziose sul caso delle scommesse illegali, poi qualcuno dello staff del paparazzo lo aveva contattato e infine c'era stata la telefonata con Corona in cui era stato fatto il nome di Zalewski. Tutto smentito ora dalla medesima fonte.

"Io non conosco personalmente questo ragazzo – ha detto l'uomo – ma per questa ricompensa io dico ‘sì, so che è lui'. Ho mentito sapendo di farlo. L'informazione è fasulla dal momento in cui io non ho nessuna prova in mano, né scritta nè parlata. Io parlo completamente a vanvera di questa situazione. Corona mi aveva detto che martedì sarebbe venuto a Roma, ci saremmo visti di persona e avremmo parlato di questo compenso di 20mila euro, per un'informazione che non aveva né arte né parte".

La fonte (fasulla) ha poi fatto ascoltare la successiva conversazione con Corona in cui faceva marcia indietro, mentre dall'altro lato del telefono il fotografo lo incalzava, avendo capito che qualcosa stavolta non era andato come con le precedenti dritte su Fagioli, Tonali e Zaniolo.

Una smentita che sembra il primo colpo pesante inferto a quella che Corona chiama "un'inchiesta giornalistica e non gossip", ovvero la sua diffusione di notizie relative ai giocatori coinvolti nel giro di scommesse sul calcio piazzate su siti illegali. Tuttavia Corona, a dispetto di quanto affermato dalla sua presunta fonte, non arretra di un passo circa il coinvolgimento di Zalewski.

"Zalewski smentisce, il protagonista dell'audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Martedì sera porterò le prove nella trasmissione di Nunzia De Girolamo dopo la partita dell'Italia", ha detto ospite di Cruciani a ‘La Zanzara'. Tempo qualche ora e avremo la nuova puntata di questo ‘scoop a puntate' (ben pagato, visto che per la partecipazione di stasera Corona intascherà 30mila euro).