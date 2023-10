Massimo Giletti torna in Rai a gennaio, l’ad Sergio: “Lo vedremo il prossimo anno” Il conduttore tornerà in Rai da gennaio 2024. A confermare le voci delle ultime settimane l’amministratore delegato Rai, a poche ore dalla pubblicazione di un video di Fiorello che ritraeva Giletti al lavoro presso gli studi di Viva Rai2.

A cura di Andrea Parrella

Massimo Giletti torna in Rai. Dopo le voci delle scorse settimane, a confermarlo questa volta è la viva voce dell'amministratore delegato Roberto Sergio, che in occasione dell'evento Ceo For Life 2023 si è sbilanciato su diverse questione relative alla Rai dei prossimi mesi. Tra queste, appunto, il possibile rientro in azienda del giornalista che era uscito dalla Rai nel 2017, non senza polemiche, per passare a La7 dove per cinque stagioni ha presentato Non è l'Arena alla domenica sera. Queste le parole di Sergio:

Credo ci sia molta mobilità nel sistema televisivo in questo momento. Ci stiamo scambiando un po’ di persone. Nel prossimo anno, a gennaio, arriverà Giletti. Oggi ha fatto un video divertente dicendo ‘Riparto da zero’, questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo.

Il video di Giletti da Fiorello

Il riferimento di Roberto Sergio è il video pubblicato su Instagram da Fiorello nelle scorse ore, in cui è ritratto proprio il giornalista mentre lavora al nuovo studio di Viva Rai2 al Foro Italico. Un Giletti vestito da operaio guarda l'obiettivo e dice: "Il direttore generale mi aveva detto: ‘Guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso'. Va bene, nessun problema". Quindi Giletti aggiunge:

Poi ci si mette Fiorello che mi dice: `Ti do una mano Massimo, ti do una mano io´ …ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao!

Cosa farà Giletti in Rai

Non è chiaro con quale tipologia di programma Giletti tornerà in Rai, si è parlato di sette puntate di intrattenimento dal contenuto non meglio specificato. Ricordiamo che Giletti era uscito in malo modo da La7 lo scorso aprile, quando attraverso un comunicato l'emittente di proprietà di Urbano Cairo aveva annunciato la brusca interruzione del programma nel bel mezzo della stagione. Una vicenda ancora poco chiara, visto l'intreccio con le indagini della magistratura rispetto agli approfondimenti giornalistici che Giletti stava conducendo con Non è l'Arena.