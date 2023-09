Massimo Giletti condurrà la serata evento su Rai1 prevista nel Giorno della Memoria Massimo Giletti sarà il conduttore della serata evento trasmessa da Rai1 il 27 gennaio 2024 in occasione del Giorno della Memoria. A partire dal prossimo anno, il giornalista tornerà ufficialmente tra i volti del servizio pubblico.

A cura di Stefania Rocco

Rai1 ha scelto di affidare a Massimo Giletti la conduzione della serata evento trasmessa il 27 gennaio prossimo, in occasione del Giorno della Memoria. Lo anticipa Tv Blog secondo cui sarà il conduttore e giornalista a prestare il volto al servizio pubblico nel giorno internazionale dedicato alle vittime dell’Olocausto. Lo scorso anno, Rai decise di affidare lo stesso spazio a Fabio Fazio, accompagnato da Liliana Segre. Il programma andò in onda dal binario numero 21 della stazione centrale di Milano.

Le serate evento che segnano il ritorno di Massimo Giletti su Rai1

Sono diverse le serate evento volute da Rai1 che segneranno ufficialmente il ritorno di Giletti in Rai. La prima è prevista per mercoledì 3 gennaio quando Rai1 festeggerà i 70 anni della televisione in Italia. Diversi gli ospiti che interverranno in video insieme a Giletti, tra cui istituzioni della televisione come Renzo Arbore e Pippo Baudo. A quella del 3 gennaio, si aggiunge la serata speciale del 27 dedicata al ricordo delle vittime dell’Olocausto. Secondo Tv Blog, i dettagli dell’appuntamento sarebbero ancora in via di definizione. Le prime indiscrezioni fanno riferimento a un access time lungo.

Massimo Giletti potrebbe tornare in onda nella domenica di Rai1

Lo spazio che occuperà Massimo Giletit in Rai a partire dal prossimo anno non è stato ancora definito. Ma alle due serate evento già anticipate da Tv Blog dovrebbe aggiungersi un appuntamento fisso settimanale, probabilmente nella fascia dalle 14 alle 17 della domenica pomeriggio,, al momento occupata da Mara Venier con Domenica In. Se così fosse, il giornalista tornerebbe a occupare lo storico slot de L’Arena, format con il quale traslocò a La7 (dove divenne Non è l'Arena, programma recentemente sospeso da Urbano Cairo su La7) dopo lo strappo con la Rai nel 2013.