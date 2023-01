Fabio Fazio e Liliana Segre, la serata evento Binario 21 supera i 4 milioni e mezzo di spettatori Ottimi ascolti per la serata evento pensata da Rai 1 in occasione della giornata della Memoria 2023. “Binario 21” condotto da Fabio Fazio con la senatrice Liliana Segre ha conquistato 4.655.000 spettatori pari al 22.5% di share, lasciando indietro la fiction Mediaset Fosca Innocenti.

A cura di Giulia Turco

Nella giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio 2023, Rai 1 ha voluto ricordare le vittime della Shoah con una serata evento. Un viaggio guidato da Fabio Fazio in compagnia della senatrice a vita Liliana Segre. “Binario 21” in prima serata ha conquistato 4.655.000 spettatori pari al 22.5% di share (interessante il dettaglio delle fasce più giovani, 23.98% per gli 8-14 anni,

15-24 anni al 18.67%), battendo agli ascolti la puntata della pur seguitissima fiction si Canale 5, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Fosca Incenti ha totalizzato 2.607.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Il viaggio di Liliana Segre e Fabio Fazio

La prima serata di Rai 1 aveva messo in programma un evento atteso da tempo. Un viaggio al Memoriale della Shoah di Milano, che ha riportato con la mente al 30 gennaio del 1944, quando partì il treno che condusse l’oggi senatrice a vita Liliana Segre al campo di sterminio di Auschwitz. Una serata evento seguitissima che, attraverso foto, video e articoli di giornale dell’epoca ha raccontato quella giornata della sua deportazione, insieme al padre Alberto. Di quelle 604 persone, solo 22 riuscirono a sopravvivere e a fare ritorno in Italia. Il viaggio nella memoria è stato arricchito dagli interventi e dalle letture di Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti, nella prima serata di venerdì 27 gennaio spicca Rai2 che con N.C.I.S. ha sintonizzato 771.000 spettatori (3.7%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 650.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I mercenari 2 ha raccolto 1.288.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Green Book è seguito da 742.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.214.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 606.000 spettatori pari al 4.2%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 404.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 677.000 spettatori (3.5%)