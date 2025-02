video suggerito

La vita privata di Alessia Marcuzzi: l’ex marito Paolo Calabresi e i figli Tommaso e Mia Alessia Marcuzzi sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025. È madre di Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, nata nel 2011 dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti. Dopo la separazione Paolo Calabresi nel 2022, è single. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessia Marcuzzi, 52 anni, originaria di Roma, sarà la co-conduttrice di Sanremo 2025 al fianco di Alessandro Cattelan e di Carlo Conti. Marcuzzi, dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi nel 2022, è single. La conduttrice ha due figli: Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, e Mia, nata dall'amore con Francesco Facchinetti. A proposito della sua famiglia, raccontava: "Siamo fortunati ad andare tutti d'accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella".

Alessia Marcuzzi è single dopo la separazione dall'ex marito Paolo Calabresi

Nel 2022 Alessia Marcuzzi si è separata da Paolo Calabresi Marconi. I due si erano sposati nel 2014 in Inghilterra ma, dopo otto anni insieme, avevano annunciato tramite un comunicato congiunto la fine del loro matrimonio. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice si era detta serena dopo questa scelta:

Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia – mia mamma, mio papà – mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena.

Il legame con il figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi

Dalla storia d'amore tra Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi è nato Tommaso. Il ragazzo, classe 2001, orbita nel mondo dello sport e dopo una laurea in business dei media, è diventato procuratore sportivo. Sembra che lui e la madre abbiamo un ottimo rapporto, tanto che in un'intervista rilasciata poco prima di Boomerissima, la conduttrice aveva rivelato di volerlo accanto a sé nel programma:

Se porterò Tommaso? Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l'idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella… E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti insieme a Mia e Tommaso

La seconda figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti

Il 4 settembre 2011 è nata Mia, figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. I due sono stati insieme per due anni, dal 2010 al 2012, ma i rapporti tra loro sono rimasti distesi soprattutto per il bene della loro bambina. In una puntata di Bomerissima di due anni fa, Mia aveva fatto incursione nel programma condotto dalla madre, lanciandosi in una sua imitazione. Marcuzzi si era emozionata per la sua performance: "Non ci credo, mi hai fatto una sorpresa pazzesca, mi fa strano perché è una cosa che non è mai successa. Non fa queste cose in tutte le trasmissioni, quindi l’ha fatto per me".