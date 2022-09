Alessia Marcuzzi: “Penso sempre ai miei figli” Al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi racconta il suo rapporto con i figli, Tommaso, 21 anni e appena laureato, e Mia Facchinetti, che di anni ne ha ormai 10.

Alessia Marcuzzi sta preparando la nuova stagione televisiva con l'inedito programma di Rai 2 "Boomerissima". Tra le voci sul programma, anche la possibilità che nel cast ci possa essere anche il primo figlio della conduttrice, nato dalla relazione con l'attuale allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, Tommaso. Al settimanale Oggi, racconta il suo rapporto con i figli, Tommaso, 21 anni e appena laureato, e Mia Facchinetti, che di anni ne ha ormai 10.

Le parole di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi nel corso della sua intervista a Oggi ha rimarcato l'interesse assoluto per i figli, una famiglia allargata che adoro e le costa tantissimo tempo: "Sono una donna fortunata, piena di affetti e di interessi. Ho una famiglia che adoro e che mi impegna non poco, un gruppo di cari amici a cui dedicare il mio tempo. E un’attività imprenditoriale importante, che assorbe gran parte delle mie giornate". L'attività imprenditoriale a cui fa riferimento è l'azienda Marks&Angels. E ancora:

Da appassionata di cinema, faccio il pieno di film. E con mia figlia abbiamo divorato le serie tv. Guardare insieme l’ultima stagione di Stranger Things è stato come compiere un viaggio nel tempo, le ho dovuto spiegare un sacco di cose dei miei anni ’90.

La laurea di Tommaso Inzaghi

Come mostrano le recenti foto Instagram di Alessia Marcuzzi, Tommaso Inzaghi si è appena laureato in "Business dei Media" alla University of Westminster di Londra. Alessia Marcuzzi è volata a Londra proprio insieme a Mia per festeggiare. Il 23 luglio scorso, la conduttrice ha pubblicato una foto di famiglia: l'unica cosa che conta per Alessia Marcuzzi in questo momento storico. Nel programma Boomerissima, chissà, potremmo quindi scoprire e vedere qualcosa di più sui suoi affetti e sulla sua vita privata, stando a quello che ha anticipato già in passato.