Alessia Marcuzzi: “Cerco di tenere unita la mia famiglia allargata. Lasciai Mediaset per colpa dei reality”

Dal 9 gennaio Alessia Marcuzzi arriva su Prime Video come conduttrice del game show Red Carpet – Vip al tappeto. Ad affiancarla cin sarà la Gialappa's Band, mentre tra i tanti protagonisti del programma personaggi come Giulia De Lellis, Valeria Marini, Melissa Satta, Cristiano Malgioglio. "Oggi sono più serena, ho due aziende che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata. Certo ammetto che è una felicità estrema non dover aver a che fare con gli ascolti" rivela Marcuzzi intervistata dal Corriere della Sera.

Alessia Marcuzzi: "È una felicità estrema non avere a che fare con gli ascolti"

Tra le motivazioni che hanno spinto Alessia Marcuzzi a prendere parte al programma di Prime Video c'è la presenza dei Gialappa: "Ci conosciamo da tanti anni, io sono un piatto prelibato per le loro battute, ho atteggiamenti buffi e maldestri che ispirano i loro commenti. Il segreto in tv è non prendersi troppo sul serio". Nei prossimi mesi parteciperà ad un altro format sulla sulla stessa rete e a uno su Rai2. A proposito degli ascolti, spiega:

Un tempo aspettavo i dati con le farfalle nello stomaco, molte volte hanno aiutato anche la mia autostima. Oggi invece sono più serena, ho due aziende – una di skin care e una di borse – che vanno bene, lavorativamente parlando sono appagata. Certo ammetto che è una felicità estrema non dover aver a che fare con gli ascolti!

A darle fastidio sono i titoli di giornale che stravolgono quello che dice e che interferiscono sulla sua vita privata: "Ho una famiglia da tenere insieme, anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d'accordo, mi impegno tanto a tenere unita questa famiglia allargata così bella". Attualmente è felicemente single: "Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano".

Alessia Marcuzzi: "Ho lasciato Mediaset perché non volevo rimanere legata ai reality"

Alessia Marcuzzi spiega perché ha lasciato Mediaset: "A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17. Non c'è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà di cui parlavo prima". Il suo desiderio era quello di condurre programmi che le piacevano senza rimanere legata ai reality: "Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi". Sull'eventualità di condurre Sanremo, risponde: "Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l'unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi stare dentro!"