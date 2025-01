video suggerito

Alessia Cammarota: "Non vivo un gran periodo, ho bisogno di tempo". Lo sfogo dopo i pesanti insulti degli haters Poche ore fa, Alessia Cammarota ha pubblicato una story su Instagram, spiegando ai suoi followers perché ultimamente sia scomparsa dai social, salvo qualche sporadica apparizione per le sponsorizzazioni. Solo un mese fa, aveva lamentato i ricorrenti insulti che riceve sui social per il suo aspetto fisico.

A cura di Sara Leombruno

Poche ore fa, Alessia Cammarota ha pubblicato un post nelle stories di Instagram, spiegando ai suoi followers perché ultimamente sia scomparsa dai social, salvo qualche sporadica apparizione per le sponsorizzazioni. L'influencer, nota per il suo percorso a Uomini e Donne con Aldo Palmieri, non sarebbe passando un bel periodo, motivo per il quale ha deciso di prendersi un po' di tempo per sé. Solo un mese fa, aveva lamentato i ricorrenti insulti che riceve sui social per il suo aspetto fisico.

Le parole di Alessia Cammarota

"Ho letto un messaggio che diceva che pubblico solo per le promo. Un po' come se io dicessi a voi: ‘Esci solo per andare a lavoro'. Non sto vivendo un gran periodo, ho bisogno di tempo, del mio tempo", queste le parole con cui Alessia Cammarota ha informato i fan sul periodo non semplice che sta vivendo ultimamente. Nessun riferimento esplicito da parte dell'ex Uomini e Donne, solo un'apparente giustificazione rispetto al fatto di star postando solo pubblicità:

Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo, ma li ho presi e li porterò avanti. Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista, ma non riesco, non me la sento, non ancora. Io sto bene, stiamo tutti bene. Ma ce vo tiemo. Spero capirete.

Un mese fa, lo sfogo dopo gli insulti degli haters: "Mostro, non dovresti farti vedere"

Solo un mese fa, Cammarota aveva lamentato il fatto di ricevere continui insulti sul suo aspetto fisico da parte degli haters. "Mostro, non dovresti farti vedere", è solo uno dei commenti che le vengono inviati in modo ricorrente nei messaggi in Direct. La campana ha risposto agli attacchi, in particolare a quelli riferiti alle sue labbra, che secondo alcuni appaiono "sproporzionate". Ha spiegato che anche lei le vede in questo modo, ma che questo non giustifica gli insulti che sta ricevendo via social.