Aldo Palmieri conferma la crisi con Alessia Cammarota: "Io messo alla gogna, voglio fare chiarezza" Dopo la story pubblicata qualche giorno fa da Alessia Cammarota su Instagram, in cui parlava del momento difficile che sta vivendo, Aldo Palmieri ha deciso di intervenire per smentire le voci di un presunto tradimento da parte sua. Le parole sui social: "Stiamo passando un periodo di crisi, ma questo non vuol dire che ci siano terze persone di mezzo"

A cura di Sara Leombruno

Dopo la story pubblicata qualche giorno fa da Alessia Cammarota su Instagram, in cui parlava del momento difficile che sta vivendo e della necessità di prendersi del tempo per sé, Aldo Palmieri ha deciso di intervenire per smentire le voci di un presunto tradimento da parte sua. Le parole sui social: "Stiamo passando un periodo di crisi, ma questo non vuol dire che ci siano terze persone di mezzo".

Aldo Palmieri nega di aver tradito Alessia Cammarota

"Adesso basta, parlo io, Facciamo chiarezza", così Aldo Palmieri, ex tronista di Uomini e Donne e attualmente imprenditore nell'ambito della ristorazione, ha esordito in un lungo discorso rivolto ai followers pubblicato qualche ora fa su Instagram. Palmieri ha raccontato che, inizialmente, voleva che i problemi tra lui e sua moglie restassero affare privato, ma che si è trovato costretto a intervenire dopo alcune voci relative a un suo presunto tradimento verso Alessia: "Ci sono tre figli di mezzo che io cercherò sempre di tutelare, quello che sta uscendo fuori sono cose non veritiere. Stiamo passando un periodo di crisi, ma questo non vuol dire che ci siano terze persone di mezzo, non vuol dire che io abbia fatto qualcosa di male, non vuol dire che io abbia mancato di rispetto sia come marito che come padre, perché l'Aldo di dieci anni fa non è l'Aldo di adesso e questo mi fa male".

Quello che posso dire è che questa volta io difenderò la mia famiglia a tutti i costi, lo sto facendo anche per vie legali perché ho fatto una querela per diffamazione, perché su quello che è stato detto non c'è una prova. In questo momento chiedo rispetto, per i miei figli e la mia famiglia, spero che qualcuno si passi una mano per la coscienza e non inventi cattiverie gratuite. Non potete mettermi alla gogna, in questo caso non ho mancato di rispetto.

Cammarota: "Non vivo un gran periodo, ho bisogno di tempo"

"Ho letto un messaggio che diceva che pubblico solo per le promo. Un po' come se io dicessi a voi: ‘Esci solo per andare a lavoro'. Non sto vivendo un gran periodo, ho bisogno di tempo, del mio tempo", queste le parole con cui Alessia Cammarota aveva informato i fan sul periodo non semplice che sta vivendo ultimamente. Nessun riferimento esplicito da parte dell'ex Uomini e Donne, solo un'apparente giustificazione rispetto al fatto di star postando solo pubblicità:

Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo, ma li ho presi e li porterò avanti. Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista, ma non riesco, non me la sento, non ancora. Io sto bene, stiamo tutti bene. Ma ce vo tiempo. Spero capirete.