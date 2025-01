video suggerito

Maria De Filippi furiosa contro Alessio a Uomini e Donne: “Registri gli audio delle donne che frequenti? È una cosa terribile” Dopo aver avuto un rapporto intimo con Francesca Cruciani, Alessio Pili Stella ha dichiarato di voler fare un passo indietro nella loro conoscenza a Uomini e Donne a causa della sua incoerenza: “Fuori dici una cosa e in studio mi mortifichi. Ho registrato tutto quello che mi hai detto”. Immediata la risposta di Maria De Filippi: “Registrare gli audio è una cosa terribile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Uomini e Donne della scorsa settimana, Alessio Pili Stella aveva dichiarato di aver avuto un'intimità con Francesca Cruciani e che, prima di arrivare a quel passo, lui avesse chiarito di voler conoscere anche altre donne. Dopo aver scoperto che, invece, la Dama intendeva conoscere solo lui, nella puntata del 15 gennaio Pili Stella ha deciso di voler fare "dieci passi indietro" nella loro conoscenza. A sostegno di quanto detto, il comportamento – secondo lui – incoerente di Francesca: "Fuori dici una cosa e in studio mi mortifichi. Ho registrato tutto quello che mi hai detto, ho fatto sentire tutto alla produzione". La cosa non è piaciuta a Maria De Filippi, che gli ha fatto notare quanto fosse terribile registrare gli audio di qualcuno con cui si sta avendo una frequentazione.

Maria De Filippi rimprovera Alessio a Uomini e Donne

Al centro dello studio, Alessio Pili Stella ha spiegato il motivo per cui, dopo aver avuto un'intimità con Francesca, avesse deciso di rallentare verso di lei: "Ci sono state delle discrepanze nei suoi comportamenti, ma visto che c'è attrazione ci siamo lasciati andare. Io vengo accusato di non dare valore alle cose, ma la stessa cosa l'ha fatta anche lei, visto che dopo che siamo stati insieme mi ha detto di non dire nulla alla redazione". Maria De Filippi ha ribattuto: "Quella può essere una forma di pudore, penso che sia normalissimo".

A quel punto, Alessio ha fatto notare alla conduttrice anche che Francesca avesse avuto un comportamento incoerente: "Quando siamo in privato si comporta in un certo modo, quando siamo qui mi mortifica. Se mi sono allontanato da lei è per questi motivi. Hai detto che ti ero sceso e poi volevi stare fisicamente con me. Ho registrato tutto, li ho anche fatti vedere in parte. Le cose che sto riferendo sono quelle che riporti lì". Maria De Filippi non ha gradito l'esternazione dell'uomo e, per questo, ha risposto in modo deciso: "Alessio, con tutto il rispetto, registrare gli audio, tenere i vocali, è una cosa terribile, tu scegli di avere i vocali così puoi avere la prova di ciò che dice, fai questo con una donna con cui sei stato. Non è un'estranea". La conduttrice ha continuato a spiegare il suo punto di vista:

Non ti sto condannando, sto dicendo che sei un ragazzo intelligente, non puoi non capire che hai davanti a te una donna che era molto presa da te. Quando lei ti dice che non è interessata a Marco, lei spera che cambi tutto. Invece, tu stai dicendo che con lei non ci saresti andato se avessi saputo che non voleva frequentare altri, è il peggio del peggio.

Alla fine della discussione, Francesca ha deciso di chiudere la conoscenza tra gli applausi del pubblico in studio: "Dopo quella serata, mi aspettavo mi scrivesse, mi mandasse messaggi carini. Invece mi ha messo alla prova, mi ha detto: ‘Pensa, questa settimana, a ciò che hai fatto e chiedimi scusa'. Ci ho pensato e per me basta così".