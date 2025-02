video suggerito

Amal Kamal sulla fine dell'amicizia con Veronica Fedele dopo Uomini e Donne: "Aveva secondi fini, provo dispiacere" Dopo la cacciata di Michele Longobardi da Uomini e Donne, le sue corteggiatrici Veronica Fedele e Amal Kamal erano diventate amiche. Di recente, però, le due hanno avuto una discussione che le ha spinte a troncare il loro rapporto.

A cura di Sara Leombruno

Dopo il triste epilogo dell'esperienza a Uomini e Donne, a cui hanno partecipato come corteggiatrici di Michele Longobardi, Amal Kamal e Veronica Fedele avevano riscoperto il loro rapporto ed erano diventate amiche. Dopo la cacciata del tronista napoletano, che durante il percorso al dating show sentiva di nascosto altre persone, le due avevano dichiarato di essere riuscite a cogliere comunque il bello da quell'esperienza, trovando l'una nell'altra un punto di riferimento. Una recente discussione, però, ha spinto le due a prendere strade diverse.

Le parole di Amal Kamal sul litigio con Veronica

Attraverso un video postato su Tik Tok, Veronica Fedele ha spiegato che il litigio è nato per motivi futili. Le due si erano fermate in un autogrill in Trentino Alto Adige e, di fronte al rifiuto della barista di darle gratis un bicchiere d'acqua, Veronica si era innervosita, dando alla donna della cafona. Amal non ha gradito questo comportamento e da lì la discussione si è fatta più seria. Su Instagram, quindi, ha risposto alla romana, dando la sua versione dei fatti: "Provo pena per chi non è in grado di avere rapporti umani senza avere secondi fini. Ho creduto a questa amicizia, altrimenti non avrei passato due settimane con questa persona. Purtroppo o per fortuna non sono una persona che si fa scivolare le cose, odio le ingiustizie e non tollero le persone che credono sia sempre tutto dovuto".

Secondo Amal, Veronica si sarebbe comportata in modo irrispettoso: "Ricordatevi che le persone che vi vogliono realmente bene non useranno mai un tasto dolente durante un litigio per ferirvi. La conferma della persona che sei me l'hai data decidendo di strumentalizzare tutto quanto ancora prima di sentire me, nonostante io abbia evitato per giorni ogni domande inerente a questa amicizia". La ragazza ha concluso, dicendo: "Provo comunque empatia e dispiacere per le persone come te, che non sono in grado di avere amicizie vere e hanno sempre una brutta parola per tutti, vivi con il cuore pesante e non c'è cosa più triste".

La risposta di Veronica Fedele

Fedele ha risposto alle accuse dell'ex corteggiatrice, precisando che ha intenzione di difendersi dalle accuse, ma che per il momento preferisce lasciar correre: "Ho la coscienza pulita, dormo serena anche stanotte e per questo non ho fretta di difendermi. Piuttosto ricordatevi una cosa, circondatevi di persone positive, che il bene lo fanno veramente ogni giorno. Mi difenderò, per ora mi nasta sapere che chi mi circonda sappia chi sono".

Le parole di Veronica Fedele su Instagram in risposta a Amal Kamal