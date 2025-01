video suggerito

Salta Surprise Surprise, il nuovo show di Alessia Marcuzzi: "Vuole evitare il confronto con Raffaella Carrà" Salta la messa in onda di Surprise Surprise, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai2, remake dell'iconico Carramba! Che sorpresa di Raffaella Carrà. A farlo sapere Dagospia, secondo cui sarebbe stata la stessa conduttrice a fare un passo indietro per un motivo ben preciso.

A cura di Elisabetta Murina

Salta il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai2. Stando a quanto riporta Dagospia, la conduttrice si sarebbe tirata indietro dalla conduzione di Surprise Surprise, remake del popolare show Carracamba! Che sorpresa, condotto da Raffaella Carrà. Tuttavia, pare che si stia cercando "un titolo alternativo da proporre in primavera" sempre sulla stessa rete.

Salta il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, l'indiscrezione

Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto raccogliere l'eredità di Raffaella Carrà, conducendo su Rai2 il nuovo programma Surprise Surprise. L'idea era proporre al pubblico una sorta di remake dell'iconico Carramba! Che sorpresa, condotto dalla cantante negli Anni Novanta con grande successo. La messa in onda della prima puntata era prevista per lunedì 10 marzo. Tuttavia, stando a quanto fa sapere Dagospia, sarebbe stata la stessa Marcuzzi a fare un passo indietro. Il motivo? "Evitare il folle paragone con Raffaella Carrà e il suo iconico titolo, un programma di non facile realizzazione". Ad oggi si starebbe cercando un "titolo alternativo" da proporre in palinsesto sempre nello stesso periodo dell'anno.

Alessia Marcuzzi co-conduttrice a Sanremo 2025

Se il suo programma previsto per la primavera su Rai2 sarebbe saltato, certa è invece la partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Alessia Marcuzzi sarà co-conduttrice della serata finale del 15 febbraio insieme ad Alessandro Cattelan e al fianco di Carlo Conti. Già lo scorso anno la conduttrice era a Sanremo, ma insieme a Fiorello nello spazio di Viva Rai2. Nell'ultimo periodo è stata anche giudice di Tale e Quale Show su Rai1, dove si è messa alla prova in una veste inedita, insieme a Cristiano Malgioglio, e Giorgio Panariello.