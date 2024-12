video suggerito

Alessia Marcuzzi sarà la nuova Raffaella Carrà: condurrà il remake di Carramba! Che sorpresa La conduttrice pronta a tornare con un format remake di quello di Raffaella Carrà. Se confermata, questa indiscrezione segnerebbe una sfida molto importante per Alessia Marcuzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia Marcuzzi raccoglie l'eredità di Raffaella Carrà per un nuovo programma su Rai2. Si tratta di un remake/revival di Carramba! Che sorpresa, il popolare people show che la Raffa nazionale ha condotto su Rai1 con grande successo negli anni '90. Lo fa sapere il beninformato account X Cinguetterai, esperto su quanto accade tra i piani alti e bassi di Viale Mazzini. Una sfida complessa per la conduttrice che viene dal ruolo di giurata a Tale e Quale Show e dalla conduzione dei David di Donatello 2024.

L'indiscrezione di Cinguetterai

Secondo quanto riferito dall'account X Cinguetterai, Alessia Marcuzzi sarà alla conduzione di un remake/revival di Carramba! Che sorpresa, il programma che macinò ascolti super tra il 1995 e il 2002. Si tratta, scrive Cinguetterai, di un emotainment basato sullo storico show inglese "Surprise Surprise", format originale di quello di Raffaella Carrà, che differiva per alcune cose, prima fra tutte la personalità di Raffaella Carrà (in Gran Bretagna, il format era condotto da Cilla Black).

Una sfida importante per Alessia Marcuzzi

Se confermata, questa indiscrezione segnerebbe una sfida molto importante per Alessia Marcuzzi, chiamata a riportare in vita uno dei programmi più iconici della televisione italiana. Confrontarsi con l'eredità di Raffaella Carrà non sarà semplice, ma il format di Carramba! Che sorpresa forse potrebbe offrire ancora oggi il potenziale per conquistare il pubblico. La scelta di Rai2 è chiara: puntare a rivitalizzare il proprio palinsesto, seguendo il solco delle cose che girano bene come "Belve" e "Stasera tutto è possibile". In questo caso, però, la scommessa è tutta nel cercare la giusta miscela tra nostalgia e modernità, come nel caso di un titolo come "Carramba! Che sorpresa!". Se questa scelta si rivelerà vincente, lo scopriremo solo più avanti.