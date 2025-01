video suggerito

Sanremo 2025, spunta il nome di Andrea Delogu come co-conduttrice all’Ariston con Carlo Conti C’è anche il nome di Andrea Delogu tra quelli che potrebbero affiancare Carlo Conti al prossimo Festival. I due, d’altronde, si conoscono e hanno già condotto insieme il Tim Summer Hits. Da Cucciari a Lucarelli, da De Lellis a Carlucci, ecco le ipotesi prima che Conti sciolga i nodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

126 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca ormai meno di un mese al via del Festival di Sanremo 2025, in scena dall'11 al 15 febbraio al teatro Ariston. Annunciati i cantanti in gara tra i Big e i nomi delle Nuove proposte, manca all'appello un unico e tutt'altro che irrilevante dettaglio per completare la squadra del prossimo festival: i nomi di co-conduttrice e co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti nelle cinque serate. Si tratta di un nodo che il direttore artistico dovrebbe sciogliere nelle prossime ore, ma alle ipotesi emerse nelle ultime settimane, si aggiunge un altro nome in queste ore: quello di Andrea Delogu.

Stando alle voci che circolano nei corridoi Rai, la conduttrice de La Porta Magica, in onda tutti i pomeriggi su Rai2, sarebbe in lizza per affiancare Carlo Conti in una delle cinque sere. Un'accoppiata che, nel caso, non sarebbe nuova, visto che Conti e Delogu hanno condotto insieme il Tim Summer Hits della scorsa estate, costruendo già un'intesa.

Come lo annuncerà Carlo Conti?

In ogni caso non dovremo attendere molto prima di conoscere i nomi dei cinque volti che saliranno sul palco dell'Ariston per una sera a Sanremo 2025, per quanto non sia ancora chiara la modalità con cui il direttore artistico svelerà accompagnatrici e accompagnatori. Lo scorso anno si ricorderà che Amadeus aveva eventizzato l'annuncio, sfruttando la vetrina del Tg1 per annunciare le co-conduttrici dal Foro Italico. Tutte erano arrivate a bordo di auto con i vetri oscurati, quindi svelate al momento dell'apertura delle porte. Capiremo in che modo Carlo Conti deciderà di comunicarlo.

Da Geppi Cucciari a Selvaggia Lucarelli, le ipotesi per Sanremo

Al momento c'è una sola certezza, quella di Alessandro Cattelan al sabato sera. Il conduttore del Dopofestival sarà con Conti all'Ariston per la finale. Per il resto circolano ipotesi di vario tipo e consistenza. Quello di Geppi Cucciari è un nome assai probabile, noi di Fanpage lo avevamo anticipato più di un mese fa, accostandolo al nome di Selvaggia Lucarelli, che nel frattempo è stata confermata come volto fisso del Dopofestival ma che non è escluso possa avere un doppio ruolo ed essere protagonista anche all'Ariston per una sera, se non altro per annunciare il nome e la canzone di Fedez.

Giulia De Lellis in trattativa, Milly Carlucci a Sanremo dopo il boom di Ballando?

Altra ipotesi di cui avevamo parlato è quella di Giulia De Lellis, sulla quale le trattative sarebbero in corso. Il nome di De Lellis ha senso soprattutto per l'incrocio con Tony Effe, concorrente in gara, per questo la soluzione migliore per la sua eventuale presenza sul palco sarebbe quella della serata cover, che quest'anno non incide sulla gara generale. L'altro nome papabile, per quanto più complesso, potrebbe essere quello di Milly Carlucci. La conduttrice, reduce da una edizione d'oro di Ballando con le Stelle, potrebbe ritrovarsi a Sanremo con l'amico Conti, incorniciando questa stagione televisiva e, per certi versi, mettendo una spunta a qualcosa cui viene associata da tempo, sia come co-conduttrice che come conduttrice pura. Lei stessa, in un'intervista recente a Fanpage, aveva specificato che pur non essendoci stati contatti con Conti, non le sarebbe dispiaciuto.