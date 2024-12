Milly Carlucci a Sanremo 2025, dopo il successo di Ballando l’ipotesi di un posto al fianco di Conti

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con grandi risultati di ascolti l'edizione numero 19 di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. "Un'edizione epocale", come la stessa conduttrice l'ha definita in un'intervista a Fanpage.it alla vigilia della messa in onda della finale. Il caso Bruganelli, la vicenda Madonia, quindi i fatti legati a Mariotto e una competizione di livello altissimo tra i concorrenti, hanno regalato alla conduttrice un'edizione ricca di sorprese, che ha consentito allo show del sabato sera di Rai1 di tenere testa alla concorrenza di Maria De Filippi in fatto di ascolti.

Un successo che potrebbe essere consacrato con un impegno imprevisto, ma gradito, per il mese di febbraio. Stando a quanto apprende Fanpage.it, Carlo Conti starebbe lavorando per avere Milly Carlucci a Sanremo 2025 come co-conduttrice. Un'indiscrezione che al momento non trova conferme, né smentite assolute, ma secondo le voci di corridoio rientra nel novero dei possibili scenari per il prossimo febbraio.

Per Milly Carlucci, qualora venisse confermata l'indiscrezione, si tratterebbe della seconda volta sul palco dell'Ariston, visto che nel 1992 aveva presentato Sanremo al fianco di Pippo Baudo, con Alba Parietti e Brigitte Nielsen. Un'ipotesi che lei stessa non si è sentita di smentire, parlando proprio nel corso dell'intervista rilasciata a Fanpage.it, quando interrogata su questa possibilità si è limitata a dire: "Ma certo, io adoro Carlo e ci vogliamo molto bene, sarebbe bellissimo lavorare insieme, ma ad oggi non c'è nessun tipo di premessa perché questa cosa si realizzi […]Carlo non me ne ha parlato. Ci sentiamo anche via messaggio, se mi avesse voluto coinvolgere me ne avrebbe mandato almeno uno".

Selvaggia Lucarelli al Dopofestival, resta aperta l'ipotesi co-conduttrice a Sanremo 2025.

Cattelan confermato co-conduttore, ipotesi Lucarelli

Quello di Milly Carlucci non è il solo nome in circolazione per co-conduzione del Festival di Sanremo. Posto che Conti non ha ancora chiarito lo schema e quindi non ha definito se si tratterà di un volto diverso per sera al suo fianco, il solo nome confermato al momento è quello di Alessandro Cattelan, confermato dallo stesso Conti in occasione della presentazione di Sanremo Giovani. Assieme a Cattelan, verosimilmente, potrebbe esserci anche Selvaggia Lucarelli, che dopo l'indiscrezione di Fanpage.it è stata confermata alla conduzione del Dopofestival dallo stesso Cattelan e potrebbe, verosimilmente, essere sul palco dell'Ariston in occasione dell'ultima serata. Scenario nel quale esaudirebbe il desiderio espresso giorni fa all'emergere dell'indiscrezione su un suo ruolo a Sanremo: "Mi piacerebbe presentare la canzone di Fedez".

Ipotesi Geppi Cucciari a Sanremo, Guaccero al Prima Festival

Oltre a Selvaggia Lucarelli, resta concreta l'ipotesi di un posto per il ritorno di Geppi Cucciari al Festival di Sanremo, a 13 anni dall'esperienza al fianco di Gianni Morandi. Tra le conferme, infine, anche la presenza di Bianca Guaccero, che proprio nelle scorse ore, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, ha fatto sapere che Carlo Conti le affiderà la conduzione del Prima Festival.