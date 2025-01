video suggerito

Sanremo, il mistero degli “amici” di Conti per la prima serata: su Giulia De Lellis trattativa in corso La campagna di Conti per la conduzione di Sanremo non sembra finita. Dopo l’annuncio dei nomi al Tg1, resta da capire chi saranno gli “amici” che potrebbero accompagnarlo nella prima serata. Tutti danno per scontati i nomi di Panariello e Pieraccioni, ma si parla di nomi a sorpresa come De Filippi, Carlucci, Clerici o Bonolis. Resta aperta, invece, la trattativa con Giulia De Lellis per un ruolo nella settimana sanremese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che la squadra dei conduttori di Sanremo 2025 non sia ancora chiusa si è intuito dalle parole di Carlo Conti, il direttore artistico del prossimo Festival che al Tg1 del 15 gennaio ha svelato i nomi di chi lo affiancherà nelle cinque serate all'Ariston. Sorprese e anche conferme, ma da quello che si è percepito alcune caselle ancora da riempire.

Bonolis, De Filippi, Carlucci: le ipotesi per la prima serata

Sicuramente resta da chiarire il mistero della prima serata, quella del martedì, che Carlo Conti ha definito "istituzionale", perché destinata all'ascolto di tutti e 30 i brani in gara. Non ci sarà molto spazio per gag laterali e ospitate, in sostanza, ma è stato lo stesso direttore artistico a lasciare intendere che nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma di "due amici" che potrebbero aggiungersi. L'ipotesi che si tratti di Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, cui il direttore artistico è legato da sempre, è quasi telefonata. Forse troppo, tanto che circolano ipotesi di alternative a sorpresa che vanno da Milly Carlucci a Paolo Bonolis, Antonella Clerici o Maria De Filippi (che aveva già condotto Sanremo con Conti).

Gulia De Lellis ancora in corsa per un ruolo a Sanremo 2025

Ma quello della prima serata non è il solo nodo da sciogliere e l'impressione è che delle novità potrebbero arrivare anche per altri spazi. Un nome che è circolato prepotentemente nei giorni scorsi è quello di Giulia De Lellis, influencer e compagna di Tony Effe, che potrebbe trovare spazio nella settimana sanremese. La trattativa, stando a quanto apprende Fanpage, è reale e ancora in corso, probabilmente destinata a chiudersi positivamente. Non è ancora chiaro se la destinazione di De Lellis sia quella del Dopofestival, ipotizzata da Dagospia nelle scorse settimane, oppure se Carlo Conti riesca a trovare uno spazio per l'influencer in una delle cinque serate, magari quella delle cover del venerdì, così da non influire sulla gara. Resta da capire, dunque, se Conti avrà modo di aggiungere altra carne al fuoco nelle settimane restanti che precedono il Festival, in scena tra meno di un mese, dall'11 al 15 febbraio.