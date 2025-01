video suggerito

Da Katia Follesa e Alessia Marcuzzi a Elettra Lamborghini, le reazioni all’annuncio di Conti per Sanremo 2025 Le co-conduttrici scelte da Carlo Conti per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 hanno reagito all’annuncio attraverso i loro profili Instagram. Katia Follesa ha scherzato: “Mi augurano “mer*a, mer*a, mer*a”, ma sto a letto con l’imodium”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti questa sera, mercoledì 15 gennaio, durante il TG1 delle 20 ha annunciato i co-conduttori e le co-conduttrici che lo affiancheranno nella prossima edizione del Festival di Sanremo in scena all'Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. Il conduttore e direttore artistico avrà un tris di donne nella terza serata, Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa, Alessia Marcuzzi invece lo affiancherà nella serata finale insieme ad Alessandro Cattelan: sui social, poco fa, sono arrivate le prime reazioni all'annuncio.

La reazione di Katia Follesa dopo l'annuncio di Carlo Conti

"Grazie, mi stanno arrivando un sacco di messaggi e complimenti. Vi ringrazio tutti. C'è chi mi augura merda merda merda, però magari oggi no. Sono a letto così, me la prendo lo stesso, me la tengo per quando sarà. Grazie": così Katia Follesa in un video pubblicato su Instagram, mostrando il medicinale Imodium poggiato sulle lenzuola, ha scherzato dopo l'annuncio di Carlo Conti.

Le reazioni delle co-conduttrici, Elettra Lamborghini: "Siamo carichi"

"Sanremo, siamo carichi. Quanto carichi?" ha invece scritto Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories. La cantante tornerà sul palco dell'Ariston ma non tra i Big, bensì per la prima volta come co-conduttrice. Miriam Leone che parteciperà alla terza serata con le colleghe, ha scritto tra le stories: "Carlo Conti, arrivo".

Anche Alessia Marcuzzi ha aggiornato il suo profilo Instagram dopo l'annuncio di Carlo Conti. Pochi minuti fa la conduttrice ha pubblicato un video nel quale corre divertita in strada accompagnato dalla didascalia: "Che dite…sono felice??".

L'annuncio di Conti sui co-conduttori e co-conduttrici scelti per Sanremo

Carlo Conti ha scelto di condurre da solo la prima serata del Festival di Sanremo, ma soltanto se non riuscirà a convincere i suoi "due amici storici", Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, a fargli compagnia sul palco dell'Ariston. Nella seconda serata accanto a lui ci saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Nella terza Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa. Per la quarta serata ha scelto Mahmood e Geppi Cucciari, per la finale, invece, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.