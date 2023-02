Il vestito di Chiara Ferragni a Sanremo diventa un costume di Carnevale: l’omaggio al Pensati libera Il primo abito sfoggiato da Chiara Ferragni a Sanremo 2023 (con la scritta “Pensati libera” sulla stola) ha ispirato il costume di Carnevale di una bimba.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni ha stupito il pubblico sanremese con abiti uno più spettacolare dell'altro. L'influencer si è affidata alle sue Maison del cuore, Dior e Schiaparelli, per la realizzazione di creazioni personalizzate di valore molto più che estetico. Ha puntato su abiti manifesto spesso ispirati a opere d'arte: lo ha fatto affinché il suo corpo e i suoi vestiti parlassero dei temi a lei cari, affinché si potesse lanciare dei messaggi. Uno di quei vestiti è a sua volta diventato fonte d'ispirazione per un baby travestimento di Carnevale.

"Pensati libera": il significato del primo look di Chiara Ferragni

Il debutto sul palco dell'Ariston l'imprenditrice, diventata co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 per due serate, è stato con una creazione firmata Dior: un abito nero con una stola abbinata. Sopra all'accessorio, nero su bianco, la scritta: "Pensati libera". Il look è stato pensato per le donne, per ribadire l'importanza di uscire dalle gabbie del patriarcato e del sessismo, per sottolineare il valore della libertà e l'importanza di potersi esprimere senza condizionamenti sociali, lontano da stereotipi, etichette, aspettative. L'imprenditrice ha voluto lanciare un messaggio ben preciso: mettere al primo posto la propria autenticità, la propria unicità.

Dal palco dell'Ariston alle strade di Torre del Greco

Sta facendo il giro dei social, un breve video girato per le strade di Torre del Greco (Napoli). Ha attirato l'attenzione dei passanti il costume sfoggiato da una bambina. Non è sfuggita l'ispirazione del travestimento. La piccola indossa una riproduzione del primo vestito sfoggiato da Chiara Ferragni a Sanremo. Immancabile, la scritta "Pensati libera" sulla stola, poggiata a coprire le spalle.

La bimba ha tra le mani persino il cartoncino dei conduttori, quello che abbiamo visto tra le loro mani nelle cinque serate della kermesse, utilizzato per leggere i nomi degli artisti da far salire sul palco. La clip ha intenerito gli utenti di TikTok, colpiti dall'originalità dell'idea. Come reagirà l'imprenditrice di fronte a questo omaggio?