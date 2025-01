video suggerito

“Il padre di Angelica Montini invitò Chiara Ferragni in vacanza”, la rivelazione sulla presunta amante di Fedez Secondo Pomeriggio 5, Chiara Ferragni avrebbe conosciuto il padre di Angelica Montini, presunta amante di Fedez. Pare che Marcello Montini abbia invitato gli ex Ferragnez a trascorrere una giornata insieme in barca nell’estate 2021, con tutta la famiglia. Su Instagram compare anche il post che ricorda quel giorno, in cui si intravede l’uomo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

169 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni avrebbe conosciuto il padre di Angelica Montini, presunta amante di Fedez. Secondo Pomeriggio 5, Marcello Montini avrebbe invitato in vacanza gli ex Ferragnez nell'agosto 2021 con i rispettivi figli. Un elemento che rende ancora più complicata e intricata la vicenda che sta coinvolgendo il rapper e l'influencer. Il tutto è iniziato quando Fabrizio Corona ha reso pubblica la ‘relazione parallela' di Fedez e, prontamente, Ferragni ha risposto con alcune storie Instagram: "Ho vissuto una totale presa in giro. Aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio".

"Chiara Ferragni e Fedez in vacanza con il padre di Angelica Montini", i video

Stando a quanto racconta Michele Dessì a Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda il 30 gennaio, sul profilo di Chiara Ferragni sarebbero ancora visibili degli scatti di una vacanza del 2021 a Porto Cervo, in Sardegna, con tutta la famiglia. Non ci sarebbe nulla di insolito nelle foto e nei video, se non fosse che i Ferragnez avrebbero trascorso un pomeriggio sulla barca di Marcello Montini, padre di Angelica Montini, presunta amante di Fedez. "Pare che il padre abbia invitato Fedez su questa barca insieme alla moglie e i figli. Hanno fatto anche una partita di basket", fa sapere il giornalista. Il video in questione comparirebbe anche sulla pagina della società calcistica dell'Alcione, di cui Marcello Montini è presidente.

Le parole della madre di Fedez: "Credete a tutto quello che dicono gli altri"

Dopo aver risposto a un commento su Instagram, Annamaria Berrinzaghi è stata raggiunta dalle telecamere di Pomeriggio 5. Non interessata a parlare della vicenda, la madre di Fedez si è limitata a dire le stesse parole che poco prima aveva scritto sui social: "Meglio se non parlo". Ha solo aggiunto: "Bravi, credete a tutto quello che vi dicono gli altri". Poco dopo la donna è salita in macchina, lasciandosi alle spalle il giornalista. Nel frattempo Fedez continua a mantenere il silenzio sui social, mentre Corona annuncia ulteriori rivelazioni sulla ex coppia, in particolare sui presunti tradimenti di Ferragni, tra i quali ci sarebbe anche Achille Lauro.