La mamma di Fedez sui presunti tradimenti del figlio a Chiara Ferragni: "Meglio che non parlo" La mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha risposto a un utente social che le ha chiesto perché non avesse ancora parlato sul caso che vede coinvolto il figlio. "È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi", le parole.

A cura di Gaia Martino

Fedez resta in silenzio sui social, così come i suoi familiari, dopo gli scoop lanciati da Fabrizio Corona che lo vedono protagonista di una storia d'amore con Angelica Montini iniziata nel 2017 e tenuta segreta fino ad oggi. L'ex re dei paparazzi ha acceso i riflettori su un retroscena che riguarda il matrimonio del rapper con Chiara Ferragni, la stessa che ieri sera è intervenuta per rivelare di essere venuta a conoscenza dei tradimenti del marito lo scorso Natale. Vige il silenzio sul profilo del rapper e anche su quello della madre, Annamaria Berrinzaghi. Quest'ultima però ha risposto piccata a un commento di un fan che le chiedeva perché avesse smesso di parlare.

Le parole della mamma di Fedez

Al commento "La mammina non parla più?" pubblicato sotto ad un post Instagram di Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, la diretta interessata ha risposto a tono: "Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi".

Tra le persone vicine a Fedez, solo Mr. Marra – che conduce con lui il podcast Pulp – si è esposto prendendo le difese dell'amico. Ha accusato persone che ora si indignano di aver fatto le stesse cose: "Persone che hanno scopato negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani. Sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall'equazione per sentirsi moralmente superiori", le parole in una IG story.

La dedica "a tutte noi" di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, ha aggiunto nelle ultime ore una IG story nel quale dedica a "tutte noi" una citazione che recita: "Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte da non lasciarmi più". Il riferimento sembrerebbe essere alla vicenda che vede coinvolta la sorella.