video suggerito

Mr. Marra difende Fedez: “C’è indignazione per banali vicende di coppia che tutti abbiamo vissuto” Mr. Marra con alcune IG story ha commentato la vicenda che coinvolge Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona, e anche Angelica Montini, l’amante del rapper la cui storia segreta sarebbe iniziata nel 2017. Il conduttore del podcast Pulp ha difeso il suo amico e collega accusando chi si è indignato di essere patetico perché “siamo tutti uguali”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con alcune IG stories, Mr. Marra, pseudonimo di Davide Marra, ha commentato la vicenda che coinvolge Fedez, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona. Quest'ultimo ha reso pubblica la storia d'amore, tenuta segreta fino ad ora, tra il rapper e Angelina Montini, iniziata nel 2017 e proseguita durante tutto il matrimonio con l'imprenditrice digitale. L'amico di Fedez nonché suo "collega" alla conduzione del podcast Pulp, lo ha difeso invitando tutte le persone ora indignate per quanto accaduto a fare un passo indietro.

Le parole di Mr. Marra

"La cosa esilarante è osservare tutta questa patetica indignazione popolare per banali vicende di coppia che tutti abbiamo vissuto". Così comincia il lungo messaggio social di Mr. Marra, scritto in una IG story, dopo il caso che coinvolge Fedez e Chiara Ferragni. "Persone che hanno scopato negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani. Sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall'equazione per sentirsi moralmente superiori", ha aggiunto. Davide Marra ha proseguito spiegando di essersi sempre detto favorevole alla poligamia per non rischiare di trovarsi in un rapporto fasullo, fatto di tradimenti e segreti. Così ha concluso:

Sono anni che combatto apertamente per l'abolizione della cronaca rosa (inteso come boicottaggio del pubblico, non come censura chiaramente). Il gossip annichilisce il cervello. Sono anche convinto da quando ero poco più che un infante che la monogamia sia un artifizio folle, meglio un rapporto aperto che tradimento alle spalle. Ma sono sempre stato trattato da malato di mente. Capisco sia soddisfacente sentirsi un po' meno merda per qualche ora, ma siamo tutti uguali. State sereni.