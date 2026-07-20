Natalia Paragoni nel giorno del compleanno della figlia: “La terapia per il tumore sta funzionando, sono felice”

Dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin durante la gravidanza, le condizioni di salute di Natalia Paragoni stanno migliorando. A farlo sapere la stessa influencer nel giorno del terzo compleanno della figlia Ginevra: “Sono felice, la terapia sta andando bene e ci sono grandi progressi, ma non è ancora finita”.

Notizie positive per Natalia Paragoni riguardo la sua salute. L'influencer, a cui è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin all'ottavo mese di gravidanza, ha raccontato sui social che la terapia sta funzionando e il tumore si è ridotto. "Bisogna festeggiare, però non è finita", ha fatto sapere.

L'influencer ha scelto di dare la bella notizia a tutti coloro che la seguono in un giorno speciale, quello del terzo compleanno della figlia Ginevra, avuta con il marito Andrea Zelletta. Mentre si prepara per la festa, organizzata in giardino con amici e parenti, Paragoni ha raccontato sul suo profilo TikTok: "Siamo molto contenti che la terapia stia andando bene. Ci sono dei grandi progressi. La Pet ha captato poca massa tumorale, tutto si è sgonfiato, la luce è passata da 11..7 a 2.5″. Nonostante non sia ancora fuori pericolo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è positiva e felice per l'esito delle prime sedute di chemioterapia: "Adesso farò altre chemio, poi aspetteremo settembre e probabilmente rifarò una Pet. Sono felice che la terapia sia quella giusta".

Subito dopo la nascita di Beatrice, lo scorso 5 maggio, Paragoni si era sottoposta alla prima seduta di chemioterapia. A un mese di distanza, nel corso della prima settimana di giugno, aveva poi proseguito con la successiva: "Ho già iniziato, questa settimana ho la seconda ‘infusione', come la chiamo io. Si ricomincia". Al suo fianco il compagno Andrea Zelletta, conosciuto a Uomini e Donne, che sui social ha voluto mostrarle la sua vicinanza: "Ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. mano nella mano fino a raggiungere giorni più semplici". L'influencer non ha mai smesso di raccontarsi con il sorriso, trasmettendo forza e positività a chi si trova a dover affrontare una battaglia simile alla sua.