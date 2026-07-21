Valeria Bigella racconta il percorso di fecondazione assistita: “Ho avuto due perdite. Ero a pezzi”

Valeria Bigella racconta sui social il suo percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), rivelando di aver subito due perdite nel corso dell’ultimo anno. Legata da tempo al giocatore di basket Riccardo Moraschini, ha ripercorso i momenti complessi e le prove fisiche ed emotive vissute nel tentativo di diventare madre.

Valeria Bigella, nota al pubblico per le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island, ha raccontato sul suo profilo Instagram il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), rivelando di aver subito due perdite. Legata da tempo al giocatore di basket Riccardo Moraschini, l'influencer ha ripercorso i momenti complessi e le prove fisiche ed emotive vissute nell'ultimo periodo nel tentativo di diventare madre.

Valeria Bigella racconta la PMA: le cure e le perdite

Nel lungo pensiero pubblicato a corredo di un post sui social, Bigella ha descritto l'anno trascorso come un periodo particolarmente gravoso, segnato dal protocollo medico e da diversi fallimenti: "È stato un anno che mi ha messa a dura prova, un anno fatto di speranze, attese, lacrime e silenzi. Un anno segnato dal percorso di PMA, da farmaci, punture, isteroscopie operative, quattro transfer e due perdite". L'ex protagonista del dating show ha sottolineato come l'impatto di questo iter abbia richiesto un notevole sforzo emotivo, vissuto per gran parte lontano dal clamore dei social: "Ho pianto lacrime che nessuno ha visto. Ho sorriso quando dentro mi sentivo a pezzi. Ho stretto i denti mentre il mondo continuava ad andare avanti e il mio sembrava essersi fermato".

Nonostante il dolore legato alle perdite subite e la complessità delle terapie, Bigella ha spiegato di aver maturato una diversa consapevolezza personale di fronte a queste difficoltà, e così ha dedicato un pensiero di incoraggiamento a tutte le persone che stanno attraversando un cammino simile: "Sono ancora qui, con il cuore pieno di speranza perché ci sono sogni che meritano di essere inseguiti, anche quando il cammino è incredibilmente difficile. Non mollate".

La reazione delle "colleghe" influencer

A corredo del post, in pochi minuti si sono collezionati decine di commenti da parte delle colleghe influencer di Bigella. Tra queste, figurano Beatrice Valli, Angela Caloisi, Nilufar Addati e Arianna Cincirrone, che le ha scritto: "Non mollare mai! Ti auguro che il prossimo compleanno ti regali la gioia che meriti".