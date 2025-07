video suggerito

Julio Sergio commovente, si rasa i capelli insieme al figlio malato di tumore da cinque anni Due anni fa Enzo ha subito una delicata operazione e ora dovrà fare nuove cure per il suo tumore cerebrale. Julio Sergio ha deciso di radersi a zero assieme a lui.

A cura di Ada Cotugno

Un sorriso grandissimo nonostante il dolore, un gesto che vale molto di più di tutte le parate fatte durante la sua carriera: Julio Sergio è diventato la roccia di suo figlio Enzo che da diversi anni sta affrontando la malattia appoggiandosi alla forza di suo padre. Al 15enne nel 2020 è stato diagnosticato un tumore cerebrale durante il controllo e da lì è cominciato il calvario che non ha mai attraversato da solo. Il ragazzino ha bisogno di nuove cure e anche questa volta l'ex portiere della Roma gli ha fatto forza. Commovente è il video in cui si fa rasare a zero i capelli assieme a suo figlio, sempre con il sorriso e grande ottimismo. L'ex giocatore ha diffuso ieri il video sul suo profilo social mettendo come sottofondo la canzone Viva a Vida di Felipe Duram. Un gesto simbolico ma che vale tantissimo per il piccolo Enzo che si trova ad affrontare un altro grande ostacolo, sempre mano nella mano con il suo papà.

Il commovente video di Julio Sergio e suo figlio

Non servono parole davanti a queste immagini che spiegano benissimo il rapporto speciale che c'è fra i due. Da quando aveva 10 anni Enzo si ritrova a fare i conti con un tumore cerebrale: due hanno fa ha subito una delicatissima operazione e a breve lo aspettano nuove cure per aiutarlo a superare la malattia, aiutato dalla sua famiglia e da suo padre che è diventato per lui un esempio da seguire. Julio Sergio ha scelto di tagliare a zero i capelli insieme a suo figlio, ridendo e scherzando dal barbiere che ha cercato di rasarli insieme.

L'ex portiere della Roma ha deciso di condividere con i tifosi sui social ogni momento, ricevendo anche grandi gesti di solidarietà. Pochi giorni fa Enzo è stato ospite del Santos e ha conosciuto Neymar e in passato è diventato testimonial di una campagna di sensibilizzazione contro i timori svolta in Brasile. Suo padre ha chiamato a raccolta i grandi nomi del calcio per questa missione e per poter aiutare tanti bambini che come lui lottano contro la malattia, sempre con il sorriso e l'amore smisurato che li accompagna.