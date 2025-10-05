Silvia Toffanin spiazza Gianni Sperti: “Come hai saputo che eri cornuto?”, la reazione dell’opinionista

Gianni Sperti ospite di Verissimo oggi ha raccontato la verità sulla separazione da Paola Barale, confermando che lei lo tradì con Raz Degan prima di lasciarsi. Allora, Silvia Toffanin, si è sbottonata e gli ha posto la domanda: “Ma come hai saputo che eri cornuto?”.

Gianni Sperti oggi, domenica 5 ottobre, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ha parlato della fine di una relazione recente, vissuta dopo 10 anni single, che gli ha provocato tanto dolore. Poi ha fatto un tuffo nel passato e risposto alle curiosità mai svelate prima d'ora sulla sua separazione da Paola Barale. Il famoso opinionista di Uomini e Donne ha confermato quanto dichiarato da Raz Degan a Belve lo scorso maggio, ovvero che la conduttrice lo tradì prima di separarsi. Nella breve parentesi dedicata al matrimonio conclusosi a inizio anni 2000, Silvia Toffanin si è lasciata andare alla domanda scomoda: "Ma come hai saputo che eri cornuto?".

La verità di Gianni Sperti sulla separazione da Paola Barale

Silvia Toffanin ha chiesto – come già fatto in passato – a Gianni Sperti se Paola Barale sia stata "l'unica donna che ha amato". L'opinionista del dating show di Maria De Filippi ha risposto con un no, prima di confermare le dichiarazioni di Raz Degan a Belve. L'attore ospite di Francesca Fagnani lo scorso maggio raccontò che la storia con Paola Barale iniziò quando lei era ancora sposata con Sperti. Allora, la Toffanin ha chiesto al suo ospite: "Come hai saputo che eri cornuto?". Una domanda che ha spiazzato Sperti che è scoppiato a ridere. La conduttrice ha poi aggiunto: "Sono stata troppo esplicita, come hai saputo che eravate in troppi in quel matrimonio?". L'opinionista allora ha aperto il suo cuore e raccontato la verità: "Le ho sapute portare. Avevo capito che ci fosse qualcosa, chiesi ma non mi diede la risposta vera. L'ho scoperto dai giornali, ci rimasi di merda. Sapevo che era in viaggio con amici, poi uscirono le foto sui giornali".

Il racconto dell'ultima storia d'amore vissuta

Gianni Sperti nel salotto di Verissimo ha parlato anche di una recente storia d'amore vissuta, la cui fine gli ha fatto molto male. "Mi sono innamorato, ho vissuto questa esperienza con la consapevolezza di non essere più capace, invece mi sono riaperto alla possibilità di amare ed essere amato. Poi mi sono accorto che per colpa delle mie paure, per le mie insicurezze, cominciavo a sentire che qualcosa non andava come speravo" ha rivelato l'opinionista di Uomini e Donne che, dopo sei mesi, ha messo fine alla storia. Nonostante il tentativo di farla tornare in piedi, le cose non sono andate come sperava. Era single da dieci anni e per la prima volta dopo allora aveva immaginato la convivenza. "Sono stato male, ero uno straccio. I miei amici e lo psicanalista mi sono stati vicino. Andavo in giro non sapendo che fare, si erano svuotate le giornate e mi ha fatto male questo", le parole.