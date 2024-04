Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme a Pasqua con Luna Marì, le foto nella stessa trattoria

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese avrebbero trascorso le feste di Pasqua insieme. L'ex coppia, mamma e papà di Luna Marì, hanno posato insieme ad alcuni camerieri di una trattoria in un comune in provincia di Latina. Non ci sono dettagli sulla loro compagnia, a parte la figlia, ma le stories del luogo darebbero per certa la loro presenza lì, insieme. Avrebbero dunque archiviato lo scontro social e le minacce legali dello scorso dicembre.

La Pasqua di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Dalle stories del luogo "Trattoria Concordia", è possibile notare che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese erano insieme nel giorno di Pasquetta. Nessuna foto insieme, ma quella con i camerieri li avrebbe ‘incastrati'. La showgirl argentina ieri ha dedicato un post alla figlia, Luna Marì, con una lunga dedica d'amore e il tag alla stessa trattoria. "Tu sei la mia anima, e senza di te la mia anima va via lontano da me, teniamoci vicino al cuore. Ti amo piccola mia!" ha scritto Belen e accanto a mamma e figlia, con ogni probabilità, c'era anche papà Antonino.

Tra i due potrebbe essere tornato il sereno per il bene della loro piccola, nata nel luglio 2021. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese lo scorso Natale hanno litigato duramente, arrivando alle minacce legali.

Lo scontro e la presunta pace

Era il giorno di Santo Stefano, nel 2023, quando l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa cadde sullo scontro social tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbee. I due si affrontarono in pubblico accusandosi sul piano della genitorialità, in particolare sull'affidamento della loro bimba, Luna Marì. Seguirono aspri botta e risposta e la minaccia della showgirl: "Nessuno sa la verità che è gravissima. Adesso ci pensano gli avvocati, così la prossima volta ci pensa due volte". Dopo le parole forti pubbliche, sarebbe arrivato un segnale di pace dall'imprenditore, ex del GF Vip: scrive Il Mattino che lui avrebbe regalato un mazzo di fiori alla sua ex, gesto che avrebbe calmato gli animi. Stando alle foto, dopo Natale, le festività di Pasqua sarebbero state serene, insieme, come una famiglia allargata.