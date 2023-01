Beatrice Marchetti è diventata mamma: “Sei arrivato Leone” Beatrice Marchetti è diventata mamma per la prima volta. Nella giornata di sabato 14 gennaio è arrivato Leone, il suo primogenito, come annuncia pubblicando un tenero scatto su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Beatrice Marchetti è diventata mamma. La modella ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha pubblicato una foto in cui è ritratta insieme al suo primogenito, che tiene dolcemente tra le braccia. Solo il giorno prima aveva postato alcuni scatti che la ritraevano con il pancione in evidenza scrivendo "Mamma Mia".

L'arrivo del piccolo Leone

Un'immagine bellissima, ancora in ospedale della neo mamma con i capelli sciolti sul petto e il piccolo Leone avvolto da una coperta sostenuto dal tenero abbraccio di Beatrice Marchetti. Il bimbo è nato ad Atene e la modella, per dargli il benvenuto scrive sui social: "Sei arrivato Leone, il 14 gennaio 2023 nella mattinata più surreale , bella e piena d’amore della mia vita". Tantissimi i commenti di fan e amici dell'ex naufraga che le rivolgono auguri e congratulazioni, come la sua ex compagna d'avventura, Francesca Lodo che scrive: "Amore, sarai una mamma speciale. Auguri a voi, ciao Leoncino" e anche Massimiliano Rosolino, ex inviato del reality di Canale 5, scrive: "Auguri".

La notizia della gravidanza

L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso settembre, quando Beatrice Marchetti ironicamente aveva dichiarato: "È da un po' che mi vanno un po' stretti i vestiti" mostrando il grembo già arrotondato. In quell'occasione aveva poi spiegato che aveva voluto aspettare del tempo prima di dare la lieta notizia, per paura di un aborto. A giugno aveva sposato il suo compagno, l'imprenditore Felix Bitzios, proprio in Grecia. Una cerimonia piuttosto ristretta, alla quale avevano preso parte anche alcuni ex naufraghi, come Isolde Kostner. I due hanno avuto una storia non troppo lunga prima di diventare marito e moglie, decidendo così di metter su famiglia, con il trasferimento della modella divisa tra lavoro e gli impegni del marito.