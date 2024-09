Stefano De Martino scherza: “Ad Affari Tuoi tifo per i concorrenti. Già troppe vincite, mi licenzieranno”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Stefano De Martino è stato ospite di Cinque Minuti nella puntata di mercoledì 11 settembre. Il conduttore si è raccontato a Bruno Vespa a qualche giorno dal suo debutto ad Affari Tuoi, dove ha preso il posto di Amadeus. "Tifo per i concorrenti, gioco contro il sistema e il dottore", ha confessato.

La carriera di Stefano De Martino

Prima di arrivare in tv, De Martino ha mosso i primi passi come ballerino. Una passione che aveva fin da piccolo, nonostante suo padre gli dicesse di lasciar perdere: "Mio padre è un ex danzatore, conosceva gli stenti della vita da artista e non voleva che ballassi. Io non gli ho dato ascolto e a 10 anni mi sono infilato in una scuola di danza". Grazie alla partecipazione ad Amici, poi, la sua carriera è decollata e il mondo delle tv ha preso il posto della danza. Negli anni programmi come Made in Sud e Bar Stella (bar di famiglia realmente esistito) lo hanno visto protagonista. Prima ancora della danza, appena maggiorenne, un passato da rider a Napoli: "Ero nel fiore degli anni e consegnavo la frutta. C'era la signora Palumbo da cui andavo più volentieri di altri clineti, oltre che la mancia mi accoglieva sempre e lo racconto anche nei miei spettacoli teatrali. Per lei facevo la selezione della frutta".

"Ad Affari tuoi tifo per i concorrenti"

Nel corso della breve intervista, non è mancato un riferimento ad Affari Tuoi, che è partito da poco più di una settimana e ha già registrato ottimi ascolti. A tal proposito, De Martino ha confessato: "Gioco contro il sistema e il Dottore, tifo per i concorrenti. La stagione è partita da poco e ci sono state già tante vincite, io scherzo dicendo che è un'edizione troppo fortunata e tra poco mi licenzieranno". Il conduttore poi ha raccontato di aver chiesto di registrare le puntate in settimana, così da poter trascorrere il weekend con il figlio Santiago, avuto con la ex Belen Rodriguez: "Il fine settimana torno da lui, è dedicato a lui".