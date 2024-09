video suggerito

Affari Tuoi, Stefano De Martino omaggia chi l’ha preceduto: “Come direbbe il buon Amadeus ‘soldi sicuri'” Il 2 settembre, nella sera che segna il debutto di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi, i protagonisti sono Monica ed Edoardo dal Veneto. Nel corso della puntata il conduttore omaggia Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È arrivato il momento del debutto ufficiale di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. Oggi, lunedì 2 settembre, in onda su Rai 1 il programma, una partenza che il conduttore aveva giustificato così a Fanpage.it: "Era giusto cominciare prima per scaldare bene i motori e fare in modo che al rientro dalle vacanze gli italiani ci trovassero già lì". I protagonista della serata sono Monica e il compagno Edoardo dal Veneto con il pacco numero 20. Nel corso della puntata il conduttore nomina chi l'ha preceduto: "Come direbbe il buon Amadeus: soldi sicuri!".

La partita di Monica ed Edoardo

Stefano saluta il pubblico in studio e a casa, poi introduce la new entry dalle Marche e scherza sulla seconda: "Sarei io". I concorrenti della serata sono Monica e il suo compagno Edoardo, entrambi lavorano in un'azienda di trasporti ferroviario a Verona. "Da quanto tempo state insieme?" chiede De Martino. "Sui quattro circa…" azzarda Monica. Subito interviene stizzito il compagno: "È dal 19 maggio 2020. Ci siamo conosciuti sul lavoro". Al grido di "Da questo momento sono Affari Tuoi", comincia la puntata. I due perdono prima 200mila euro, poi 75, 20mila e anche 300mila euro. Stefano nota un piccolo cornetto sulla scarpe della concorrente e invita il suo compagno a sfregarlo per scaramanzia.

Nel corso della prima telefonata il Dottore chiede perché abbiano aperto il pacco numero 11 (quello contenente i 300mila euro). "Non volevo aprirlo. Nelle puntate precedenti, quando stavo in hotel, avevo sognato che l'11 era il mio pacco – rivela Monica – L'ha chiamato il mio fidanzato, per questo ho detto facciamo i conti a casa". Stefano De Martino riferisce il commento del Dottore: "Non bisogna mai tradire i sogni". Il Dottore offre il cambio ma la coppia rifiuta. I tre scherzano, poi, sugli appellativi che Monica ed Edoardo si danno nell'intimità: "Partiamo da ‘Edo' a ‘Coso' se mi fa arrabbiare". La maggioranza dei pacchi in gioco è blu e la prima offerta del Dottore è 18mila euro. Stefano chiede che progetti abbiamo: "Un bel po'. Abbiamo appena comprato casa. Vorremo fare qualche vacanza, portare nostro figlio Riccardo a Londra. Rifiutiamo".

Via anche 75 mila euro. Monica accetta il cambio del Dottore, optando per il pacco numero 7, consigliato dal piccolo Riccardo. "Io ho conquistato prima Riccardo, è lui che ha voluto me – racconta Edoardo – Lui era in camera e di nascosto leggeva i messaggi tra me e sua madre Monica. Per il suo sesto compleanno ha scelto di rinunciare alla festa per conoscere me".

Il finale di Monica ed Edoardo

In gioco un pareggio tra pacchi blu e pacchi rossi. "Adesso sentiamo Pa-squalo" scherza Stefano De Martino quando riceve la chiamata del Dottore. Monica, nonostante il consiglio di suo figlio, cambia il pacco 7 con il 2 tra il malcontento del pubblico. "Sto iniziando a sudare" confessa il conduttore. Il conduttore tiene Monica sulle spine ma alla fine il numero 7 custodiva solo 50 euro: "Tuo figlio aveva detto tienitelo ma… la mamma ha sempre ragione!". Quando in gioco rimangono 10, 30mila e 100mila euro, il Dottore offre da 30mila euro. I due rifiutano l'offerta.

Restano soltanto i pacchi da 30mila e 100mila euro, tra la gioia generale, il conduttore commenta: "Come direbbe anche il buon Amadeus soldi sicuri!" Il Dottore offre 60mila euro. "Credo nel numero 2, rifiuto l'offerta" risponde Monica. Una scelta vincente, la coppia porta a casa 100mila euro: "Mia mamma è nata il 2!"

Stefano De Martino al Tg1: "È come il primo giorno di scuola"

Poco prima della messa in onda della puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino è stato ospite del Tg1. "Mi sono allenato tutta l'estate. Non vedo l'ora di debuttare, l'attesa è stata snervante – ha detto il nuovo volto del game show – È come il primo giorno di scuola. Non vedo l'ora di fare compagnia ai telespettatori".

A proposito del rapporto con il Dottore, ha rivelato: "Abbiamo fatto subito amicizia c'è una buona intesa tra noi. Siamo già complici ma io tifo sempre per i concorrenti".