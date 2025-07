Tori Spelling per Brian Austin Green: “25 anni dopo Beverly Hills 90210, Donna e David sono un modello da seguire”

Tori Spelling ha condiviso un post per il suo collega e amico di lunga data, Brian Austin Green. Hanno recitato insieme in Beverly Hills 90210, serie cult degli anni '90, nei panni di Donna e David e da allora non si sono mai persi di vista. Con un post l'attrice ha omaggiato il collega che ieri ha compiuto 52 anni. "25 anni dopo, Donna e David sono ancora un modello da seguire", le parole.

Le parole di Tori Spelling per Brian Austin Green

"Buon compleanno al mio marito televisivo per sempre. Ci siamo conosciuti da adolescenti interpretando Donna e David, prima di sapere chi fossero davvero Tori e Brian. Ma anche allora, in mezzo a tutte le luci, le battute e il caos, abbiamo trovato qualcosa di vero". Con queste parole Tori Spelling ha iniziato il lungo messaggio scritto per Brian Austin Green che ieri, martedì 15 luglio 2025, ha compiuto 52 anni. Si sono conosciuti sul set di Beverly Hills 90210, e da allora non si sono mai separati.

Siamo cresciuti insieme dentro e fuori lo schermo. Abbiamo condiviso capitoli che nessun altro potrebbe mai capire veramente. Sei stata la mia cassa di risonanza, il mio luogo sicuro, il mio sollievo comico, il mio narratore di verità e il mio protettore del cuore, a volte tutto insieme. Il nostro legame non è solo radicato nel passato. Continua a crescere nel presente. Siete la mia famiglia d'origine. Per sempre.

Facendo un paragone con la loro storia nella serie cult, ha continuato: "Siamo sopravvissuti a ogni colpo di scena, dentro e fuori la telecamera. Questa non è chimica. È legame. E attraverso tutti gli alti, i bassi e tutto il resto, ho avuto il dono di vederti diventare la versione più bella di te stesso. Come padre, guidi con il cuore e ti fai vedere in ogni modo che conta".

"Donna e David sono ancora un modello da seguire"

Nel lungo messaggio per Brian Austin Green, Tori Spelling descrive il suo amico come un "partner leale e affidabile": "E come uomo. Sei cresciuto fino a diventare una persona forte e dolce allo stesso tempo, che ascolta profondamente, ama e non smette mai di evolversi. Donna + David saranno sempre un'icona. Ma Tori + Brian sono l'eredità dell'amicizia". Infine, il richiamo ai loro storici personaggi: "25 anni dopo, Donna e David sono ancora un modello da seguire".