Holly Marie Combs: "Shannen Doherty aveva promesso che mi avrebbe perseguitata dopo la sua morte" Holly Marie Combs ricorda Shannen Doherty ad una settimana dalla scomparsa dell'attrice, pubblicando alcuni scatti condivisi in tanti anni di amicizia: "Aveva promesso di perseguitarmi, ma all'inizio pensavo che si sarebbe occupata di qualcun altro. Ahimè, sono sicura che arriverà quando e dove meno me lo aspetto".

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di una settimana dalla scomparsa di Shannen Doherty, torna a scrivere sui social l'amica di sempre, Holly Marie Combs, che con lei aveva condiviso il set di Streghe e che le è stata accanto anche durante il periodo della malattia. Un post, pubblicato sui social, in cui ha voluto ricordarla attraverso una serie di foto scattate insieme, che le ritraggono in diversi momenti della loro vita, poi aggiunge una considerazione anche scherzosa, sul fatto che l'amica sarà sempre al suo fianco.

Holly Marie Combs e il ricordo di Shannen Doherty

Una dedica che lascia emergere la tristezza per una perdita così importante e ingombrante nella sua vita, oltre ad un ricordo vivido di Shannen Doherty, non solo attraverso le immagini pubblicate in un reel, ma anche nella descrizione che Holly Marie Combs accosta al suo post, descrivendo l'amica come una donna forte e per niente abituata ad arrendersi. Su Instagram, infatti, l'attrice scrive:

È passata una settimana e sembra un'eternità. Ho passato tutto il giorno a cercare una foto in particolare e ho trovato praticamente tutte le foto tranne quella. Shannen aveva promesso di perseguitarmi, ma all'inizio pensavo che si sarebbe occupata di qualcun altro. Ahimè, sono sicura che arriverà quando e dove meno me lo aspetto. La mia roccia.

L'amore che univa Holly Marie Combs e Shannen Doherty

Dopo la notizia della sua scomparsa, Holly Combs, le aveva dedicato un lungo e toccante messaggio in cui manifestava tutto il suo dolore, raccontando anche cosa avesse significato per lei la presenza di Shannen nella sua vita e ribadendo l'affetto che le aveva legate in tutti questi anni, oltre all'amore che l'attrice aveva trasmesso ai figli, vissuti come se fossero stati suoi. La Piper di Streghe, quindi, aveva scritto:

La mia dolce metà da 31 anni. Ho un vuoto nel petto e non riesco a riprendere fiato. Una parte di me manca, anche se so esattamente cosa mi diresti in questo momento. So esattamente cosa mi diresti di fare in questo momento. So che il tuo spirito eterno vivrà in me e nei miei figli che hai amato come tuoi. Loro cammineranno con il tuo senso del dovere e di orgoglio. Saranno sinceri e si batteranno per ciò che è giusto. A prescindere da tutto e da zero cazzate. Il tuo fuoco continuerà a vivere in loro e nelle tante altre Streghe che hai aiutato a crescere. Una feroce combattente fino alla fine. Il mio più ardente campione. Il mio fedele protettore. La mia migliore amica. Mi hai insegnato il significato di famiglia. Eri e sarai per sempre mia sorella. Ti voglio bene.