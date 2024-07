video suggerito

Shannen Doherty sarà cremata: le sue ceneri unite a quelle del padre e del cane e sparse a Malibù Prima di morire l’attrice Shannen Doherty aveva rivelato nel podcast Let’s be clear il suo desiderio di essere cremata e che le sue ceneri fossero unite a quelle di suo padre e del suo cane per poi essere sparse a Malibù. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shannen Doherty, morta sabato 13 luglio all'età di 53 anni, aveva rivelato nel podcast Let’s be clear il suo desiderio di essere cremata e che le sue ceneri fossero unite a quelle di suo padre e del suo cane, per poi essere sparse a Malibù. Secondo quanto riportato da People, la star avrebbe attribuito al suo cane il merito di aver scoperto il cancro prima che le venisse diagnosticato.

Shannen Doherty: "Il mio cane aveva intuito che qualcosa non andasse"

Shannen Doherty aveva ricevuto la diagnosi di cancro al seno nel 2015 e in una delle sue prime dichiarazioni pubbliche sul suo percorso con la malattia aveva parlato del suo cane. Secondo l'attrice il suo animale domestico aveva intuito che qualcosa non andasse ancor prima dell'arrivo della diagnosi ufficiale. "Prima, per molto tempo, mi annusava ossessivamente proprio qui, sul lato destro – spiegava a Entertainment Tonight nel 2016 – Quindi, aveva senso quando mi è stata diagnosticata la malattia". L'attrice era molto legata al suo cane, di nome Bowie, tanto da creargli un profilo su Instagram "@missbowiedoherty".