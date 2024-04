video suggerito

Shannen Doherty sgombera e vende casa: "Non voglio che se ne occupi mia madre dopo la mia morte" Shannen Doherty combatte dal 2015 contro un tumore al seno metastatico giunto al quarto stadio, con metastasi allargatesi alle ossa e al cervello, e con un video su Instagram ha raccontato di star cercando di costruire nuovi ricordi con la famiglia. Ha deciso di sgomberare la casa che avrebbe voluto ristrutturare: "Con questi soldi extra faremo dei viaggi".

A cura di Gaia Martino

Shannen Doherty, l'attrice celebre per il suo ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, sta lottando contro un cancro al seno al quarto stadio e con un video condiviso su Instagram ha raccontato ai fan di aver iniziato a "ripulire casa" per evitare che la madre si affatichi a sgomberarla, dopo che lei morirà. A gennaio l'attrice raccontò che le metastasi si erano estese al cervello e alle ossa e ora si sta dedicando al futuro della sua famiglia: "Non voglio che abbiano un mucchio di cose da affrontare dopo la mia morte".

Le parole di Shannen Doherty

Shannen Doherty con un post su Instagram ha raccontato del suo stato d'animo e delle scelte prese in questo periodo, mentre continua a lottare contro un cancro al seno al quarto stadio. Ha deciso di sgomberare la casa con la stalla, per alleggerire il ‘carico' di cose a cui pensare quando un giorno morirà: "La mia priorità ora è mia madre. So che sarà difficile per lei se dovessi morire prima di lei. Sarà difficile e quindi voglio che tutte le cose le risultino facili. Non voglio che abbia un mucchio di cose da affrontare dopo la mia morte, non voglio che abbia contenitori pieni di mobili", le parole riportate da Pagesix. L'attrice ha così deciso di esaminare tutti i suoi oggetti e mobili in casa per donarli o venderli: "In Tennessee, stavo impacchettando tutto in una delle case. È stato difficile ed emozionante, mi sentivo come se stessi rinunciando al sogno di costruire questa proprietà, di costruire una casa per me e una per mia madre, poi di ampliare la stalla. E mentre facevo le valigie, ho iniziato a piangere. Mi sentivo come se stessi rinunciando a un sogno. Significava che stavo rinunciando alla vita, che stavo gettando la spugna? E mia madre era lì, diceva "Non liberarti di questo posto, va bene così". La decisione di vendere la priorità, però, la aiuta a "lasciarsi alle spalle una transizione più pulita e facile" per la sua famiglia.

Con i soldi recuperati "costruirò ricordi con la mia famiglia"

Con i soldi recuperati ha così deciso di fare viaggi e portare la madre in vacanza: "Ho tanti soldi extra, non utilizzerò il patrimonio per assicurarmi che tutti i membri della mia famiglia si prendano cura di loro dopo che sarò morta". Ha così deciso di vendere tutto per "costruire ricordi con le persone che amo".