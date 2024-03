Il dramma di Olivia Munn: “Ho un cancro al seno e sono al quarto intervento” L’attrice di X-Men ha rivelato su Instagram di combattere da tempo contro la malattia: “Ho avuto già quattro interventi in dieci mesi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attrice Olivia Munn, 43 anni, ha rivelato di avere da tempo un cancro al seno: "Sono al mio quarto intervento". L'attrice di X-Men, amica di Elisabetta Canalis, ha rivelato su Instagram di combattere da tempo contro la malattia: "Ho avuto già quattro interventi in dieci mesi".

Il messaggio di Olivia Munn: "Avevo fatto lo screening ma due mesi dopo…"

L'attrice ha scritto su Instagram: "Nel febbraio del 2023, nel tentativo di fare un semplice controllo sulla mia salute, ho fatto un test genetico che verifica 90 geni del cancro. Sono risultata negativa per tutti, incluso il BRCA (il gene del cancro al seno più conosciuto). Anche mia sorella Sara era appena risultata negativa. Ci siamo chiamate e ci siamo date il cinque al telefono. Lo stesso inverno ho anche avuto una mammografia negativa". La tragedia poco dopo:

Due mesi dopo mi è stato diagnosticato il cancro al seno. Negli ultimi dieci mesi ho subito quattro interventi chirurgici, tanti giorni passati a letto che non riesco nemmeno a contare e ho imparato più cose sul cancro, il trattamento del cancro e gli ormoni di quanto avrei mai potuto immaginare. Stranamente, ho pianto solo due volte. Immagino di non aver sentito il tempo di piangere. La mia attenzione si è concentrata e ho messo da parte le emozioni che avrei sentito interferire con la mia capacità di mantenere la lucidità.

Il sorriso di Olivia Munn

"Ho lasciato che le persone mi vedessero piena di energia"

La testimonianza di Olivia Munn è stata riferita al fatto di volersi mostrare sempre carica di energia: "Ho lasciato che le persone mi vedessero quando avevo energia, quando potevo vestirmi e uscire di casa, quando potevo portare il mio bambino al parco. Ho mantenuto privata la diagnosi, la preoccupazione, il recupero, la medicina per il dolore, ma ho avuto bisogno di prendere fiato e superare alcune delle parti più difficili prima di condividere tutto questo". Olivia Munn aveva un'altissima percentuale di perdere la vita: "Sono stati esaminati fattori come la mia età e la mia storia familiari, avevo un rischio del 37%. La biopsia ha mostrato che avevo il cancro Luminal B in entrambi i seni. Il Luminal B è un cancro aggressivo e veloce. Trenta giorni dopo quella biopsia ho subito una mastectomia bilaterale. Sono passata da sentirmi completamente bene un giorno, a svegliarmi in un letto d'ospedale dopo un intervento chirurgico di 10 ore il giorno successivo".

Olivia Munn è Psylocke in X-Men: Apocalisse