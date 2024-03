L’attrice di Baywatch Nicole Eggert si rasa i capelli a zero: il video dopo la diagnosi di cancro La bagnina di Baywatch Nicole Eggert si prepara alla chemioterapia per il cancro al seno che le è stato diagnosticato pochi mesi fa. L’attrice si è ripresa mentre si rasa i capelli a zero con l’aiuto della figlia: “Guarire non significa cambiare noi stessi, ma permetterci di essere chi siamo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nicole Eggert ha deciso di rasare i suoi capelli a zero davanti alla telecamera e postare il video sul suo profilo Instagram. L'attrice nota per il suo ruolo di Summer nella serie televisiva di successo Baywatch ha rivelato lo scorso gennaio di aver ricevuto la diagnosi dei numerosi esami fatti dopo aver accusato forti dolori al seno: le hanno trovato un carcinoma cribriforme al secondo stadio. "Guarire non significa cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo" è la didascalia al post nel quale mostra come si sta preparando al ciclo della chemioterapia.

Il video di Nicole Eggert mentre si rasa i capelli a zero

Nicole Eggert si prepara ad affrontare la sua battaglia contro il cancro. La bagnina di Baywatch soffre di una forma rara di cancro al seno e su Instagram ha deciso di condividere con i suoi fan la sua preparazione alla chemioterapia. Dopo aver rasato i capelli con l'aiuto della macchinetta, è giunta la figlia in suo soccorso per darle una mano a rimuovere quelli dietro alla testa. Al termine del taglio, l'attrice sorride davanti alla telecamera prima di posare insieme alla figlia.

Con il video l'attrice ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e affetto. Tra questi anche quello di Jennie Garth, attrice di Beverly Hills 90210, che le ha scritto: "Ti mando un forte abbraccio". Alyssa Milano ha commentato: "Tanta gratitudine. Tutto questo è stimolante, ti apprezzo tanto".

Il pentimento per l'operazione al seno a 18 anni: "Errore enorme"

Nicole Eggert in una recente intervista per Inside Edition nella quale ha parlato della sua lotta contro il cancro, ha raccontato di essersi pentita di aver rifatto il seno all'età di 18 anni: "Se avessi avuto ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima quel nodulo. È stato un errore enorme, una decisione stupida, presa quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura a causa del costume intero rosso che dovevo indossare per Baywatch e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire".