Samantha De Grenet: "Ho scoperto il cancro al seno mettendomi la crema. Ero diventata un'altra me" Samantha De Grenet ha raccontato come, nel 2018, ha scoperto il tumore al seno: "Spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno". Poi l'operazione, la radioterapia e profonde ferite psicologiche: "Mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell'anima. Ero un'altra me e non mi piacevo".

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, a 53 anni, Samantha De Grenet è riuscita ad accettare il suo corpo. "Ho più sicurezza, mi vado bene come sono, difetti inclusi", ha raccontato al settimanale Gente la showgirl ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Per diversi anni, ha faticato a fare i conti con un fisico in continuo cambiamento, anche per via delle cure a cui si è sottoposta. Nel 2018 le è stato diagnosticato un cancro al seno, per il quale si è subito operata, ma che ha lasciato in lei profonde ferite.

La scoperta del tumore al seno

Nel 2018, Samantha De Grenet ha scoperto per caso di avere un tumore al seno: stava trascorrendo un weekend con un'amica quando, nel mettersi la crema, ha avvertito qualcosa di sospetto, anche se inizialmente non gli ha dato il giusto peso. "Spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno. Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta: tumore al seno destro, da operare subito”, ha raccontato. Poi l'intervento chirurgico, la riduzione del seno e la radioterapia per sconfiggere la malattia:

Il tumore era circoscritto e non aveva toccato i linfonodi. Ho fatto una quadrantectomia e, in sala operatoria, ho avuto la possibilità di avere, oltre all’oncologo, anche un chirurgo plastico che ha sistemato il seno operato e, per pareggiarli, ha ridotto l’altro. Poi ho fatto la radioterapia. Me lo ripeto spesso: nella sfortuna sono stata fortunata. Oggi sono qui che lo racconto, e questa è la cosa più importante.

Samantha De Grenet e il percorso di accettazione verso se stessa

La malattia ha lasciato in Samantha De Grenet profonde ferite, che hanno avuto ripercussioni anche sulla sua autostima, in particolare sul suo aspetto fisico:

Mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell’anima, ferite che restano e che hanno a lungo minato la mia autostima e l’accettazione di un fisico che era cambiato per le cure, per la menopausa indotta e tutti gli effetti collaterali che ne conseguono. Ero un’altra me e non mi piacevo. Per via dei farmaci, emotivamente ero nervosa, sorridevo pochissimo. Fisicamente mi vedevo gonfia, quasi il corpo fosse in preda a un’esplosione, non mi riconoscevo.

La showgirl ha passato un periodo a vestirsi con abiti larghi perché non riusciva ad accettare il suo corpo: "Mi camuffavo in abiti abbondanti, ogni volta che passavo davanti a uno specchio evitavo persino che i miei occhi lo sfiorassero. E a volte, lo confesso, si riempivano di lacrime”. A diversi anni di distanza, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha imparato ad accettare se stessa, si sente più sicura anche grazie al supporto del marito Luca e dei figli.