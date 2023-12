Shannen Doherty: “Ho scoperto il tradimento di mio marito nel giorno dell’operazione al cervello” La drammatica rivelazione della Brenda di Beverly Hills in un podcast: “Ho scoperto il tradimento di mio marito nel giorno dell’operazione per il cancro al cervello”.

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shannen Doherty ha scoperto che suo marito Kurt Iswarienko, il fotografo di Hollywood, la tradiva proprio nel giorno dell'operazione per il cancro al cervello. La confessione dell'indimenticabile Brenda di Beverly Hills arriva dritta come una lama: "Ho scoperto il tradimento di mio marito nel giorno in cui mi dovevo operare al cervello". Shannen Doherty, che continua ad affrontare il suo tumore al quarto stadio, ha raccontato tutto: "Lui aveva una relazione già da due anni".

La rivelazione di Shannen Doherty

Il racconto di Shannen Doherty, lucido e drammatico, arriva per il podcast "Let's be clear" nel quale si racconta senza filtri. Raccontando della fine del suo matrimonio, Shannen Doherty si è anche colpevolizzata: "Mi sento orribile al pensare che non sono mai stata in grado di proseguire una relazione senza problemi. Ho fallito per tre volte nel matrimonio". Kurt Iswarienko è stato il suo terzo marito ed è stata una relazione che è durata 14 anni:

Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello. Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro allo stadio 4… Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni.

"Mio marito voleva accompagnarmi, ma non ho voluto"

Shannen Doherty ha anche dovuto subire l'umiliazione di sentirsi "di troppo", raccontando che suo marito l'ha anche trattata con eccessivo pietismo. Il fotografo dei vip, infatti, avrebbe voluto accompagnarla in ospedale, ma lei però ha preteso di andare da sola a fare una delle cose più importanti della sua vita: "Ho capito che non potevo sottopormi a quell’intervento con lui lì. Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore. È stato imbarazzante".