Shannen Doherty ha firmato il divorzio da Kurt Iswarienko il giorno prima di morire: "Aveva rinunciato al mantenimento" Shannen Doherty ha firmato il divorzio da Kurt Iswarienko il 12 luglio, un giorno prima di morire. Nel documento, la rinuncia al mantenimento.

Shannen Doherty ha firmato il divorzio da Kurt Iswarienko il giorno prima della sua morte. Lo sostiene il magazine People, che avrebbe ottenuto i documenti legali. L'attrice, amatissima per avere interpretato i ruoli di Brenda Walsh nella serie Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie Streghe, in passato aveva dichiarato di avere scoperto il tradimento del marito nel giorno dell'operazione al cervello. L'attrice è morta a 53 anni a causa di un cancro al seno al quarto stadio che si era diffuso alle ossa e al cervello.

Shannen Doherty e il divorzio il giorno prima della morte

Secondo quanto riporta il magazine People, il 12 luglio – quindi il giorno prima della sua morte – Shannen Doherty avrebbe finalizzato il divorzio dall'ex marito firmando un documento nel quale "rinunciava al mantenimento" da parte di Kurt Iswarienko e acconsentiva a uno "scioglimento senza contrasti" definito fuori dal tribunale. Nel documento si legge: "Le parti hanno firmato un accordo scritto riguardante i loro beni e i diritti legati al loro matrimonio, incluso il mantenimento". L'ex marito di Shannen Doherty lo avrebbe firmato il 13 luglio, giorno in cui l'attrice è morta.

La fine burrascosa del matrimonio con Kurt Iswarienko

Kurt Iswarienko e Shannen Doherty erano diventati marito e moglie nel 2011. Il loro matrimonio sembrava procedere nel migliore dei modi. L'attrice aveva spesso parlato di quanto considerasse una benedizione avere accanto il suo compagno durante la malattia. Nel 2016, ad esempio, Shannen Doherty dichiarava: "Mio marito mi ama anche senza i capelli, il cancro ha reso il nostro matrimonio ancora più forte. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui". Con il passare degli anni, però, la situazione tra loro è drasticamente cambiata. Nel 2023 l'attrice ha parlato pubblicamente del tradimento del marito, che aveva scoperto nel modo più doloroso possibile, mentre si recava in ospedale per essere operata di tumore al cervello:

Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello. Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni.

Più di recente, lo aveva accusato di dilungare intenzionalmente i tempi del divorzio perché se fosse morta non avrebbe dovuto darle dei soldi. Il 13 luglio il tragico epilogo con la morte dell'attrice.