Shannen Doherty sul divorzio da Kurt Iswarienko: “Sta aspettando che io muoia per non pagarmi” People.com racconta che Shannen Doherty avrebbe incolpato l’ex marito, Kurt Iswarienko, di star perdendo tempo nel concludere il divorzio. L’attrice di Beverly Hills 90210 crede che il fotografo conduca una “vita stravagante” mentre lei si ritrova “in fin di vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Shannen Doherty avrebbe accusato il suo ex marito, Kurt Iswarienko, di star ritardando con la chiusura del loro divorzio per evitare di pagare il mantenimento coniugale. Stando a quanto si legge su People.com che avrebbe ottenuto i documenti del caso, l'attrice di Beverly Hills 90210 sostiene che il fotografo stia perdendo tempo e stia "aspettando di proposito che le mie condizioni di salute peggiorino". Shannen Doherty sta lottando, infatti, contro un cancro al quarto stadio.

Le parole di Shannen Doherty secondo i documenti sul divorzio

People.com fa sapere che Shannen Doherty avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni forti nei documenti rilasciati che riguardano il suo divorzio da Kurt Iswarienko, la cui storia è terminata dopo 14 anni, nel 2023. L'uomo starebbe ritardando nel fornirle alcune informazioni finanziarie da lei richieste che riguarderebbero "l'archivio di lavori fotografici" da lui custodito. "Non è giusto che a Kurt sia permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che lui sia obbligato a pagarmi. Lui continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti della moglie in fin di vita", afferma la donna nei documenti. Doherty avrebbe accusato inoltre l'ex marito di condurre uno stile di vita stravagante, mentre lei non ha accesso ai fondi, all'aereo e alla loro casa di vacanza in Texas: "Kurt ha utilizzato l'aereo, ha speso migliaia di dollari in centri medici, gioiellerie, Gucci e per i voli, sostenendo contemporaneamente di non avere fondi sufficienti per mantenermi".

La replica di Iswarienko

L'avvocato di Iswarienko, scrive People.com, avrebbe contestato tale affermazione sostenendo di aver già offerto un accordo nell'ottobre del 2023 (pochi mesi dopo la richiesta di divorzio partita dalla Doherty), che fu rifiutato dall'attrice. "Kurt non sta aspettando che Shannen muoia" – avrebbe aggiunto –"Vuole il meglio per lei e desidera che entrambi possano lasciarsi alle spalle il caso". Nei documenti ottenuti dal tabloid si legge che Shannen Doherty avrebbe chiesto al fotografo circa 15 mila dollari al mese di mantenimento coniugale spiegando che, non lavorando a causa della malattia, perderà l'assicurazione sanitaria.