Shannen Doherty: “Il tumore è al quarto stadio, ma non sto seguendo una chemioterapia tradizionale” Nel podcast in cui racconta il suo percorso nell’affrontare il cancro, ormai arrivato al quarto stadio, Shannen Doherty ha raccontato di come riesca a non perdere la speranza e in un collegamento tv per presentare il progetto ha rivelato di sottoporsi a cure non tradizionali.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo aver parlato in più occasioni della malattia che sta affrontando da ormai diversi anni, Shannen Doherty ha deciso di raccontare la sua esperienza in maniera più chiara e dettagliata in un podcast, Let's Be Clear with Shannen Doherty, presentato in un collegamento nello storico programma Good Morning America della ABC. L'attrice si è soffermata sulle cure che sta seguendo in questi mesi, ora che il suo tumore si è diffuso anche alle ossa.

Le cure a cui si sta sottoponendo l'attrice

La star di Beverly Hills ha raccontato di aver intrapreso un nuovo percorso, con cure diverse da quelle a cui è stata sottoposta in questi anni, dopo le varie operazioni che ha superato, l'ultima è stata quella al cervello, a seguito della scoperta che il tumore si era esteso anche lì. Doherty, quindi, dichiara:

Sto seguendo un protocollo che contiene proprietà chemioterapiche, quindi non è la chemioterapia tradizionale. È un'infusione, la prendo una volta ogni tre settimane. Sto male per un paio di giorni. Mia madre viene e si prende cura di me. I miei amici passano e mi portano la zuppa, il pane e tutto quello che posso mangiare. Dichiamo che mi sento un po' viziata. Devo trovare sempre il lato positivo.

La fede di Shannen Doherty

In una recente intervista rilasciata alla rivista People, alla quale ha rivelato che dopo un nuovo controllo ha scoperto di avere metastasi anche alle ossa, ha ammesso di non essere pronta a mollare, di avere ancora la forza e la voglia di continuare a combattere fino a che avrà le forze per andare avanti, aggiungendo "Non voglio morire, non ho finito di vivere". Nel podcast, che dal 6 dicembre è disponibile sulle maggiori piattaforme, ha spiegato che per non perdere la speranza che le cose possano migliorare, si affida alla fede, che in questi anni ha alimentato con fervore:

Quando ti chiedi "Perché proprio a me? Perché ho il cancro? Perché è tornato? Perché è al quarto stadio?", ciò ti porta a cercare uno scopo più grande nella vita. La mia fede è il mio mantra.