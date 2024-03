Shannen Doherty ricorda la rissa con Jennie Garth sul set di Beverly Hills 90210: “Ci separarono” Shannen Doherty nel podcast Let’s Be Clear con Brian Austin Green ha raccontato un duro litigio che scoppiò sul set di Beverly Hills 90210 ai tempi delle riprese, con Jennie Garth. Brenda e Kelly nella serie cult si acciuffarono al punto che dovettero intervenire i loro colleghi per separarle: “La situazione stava degenerando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Shannen Doherty nel podcast Let's Be Clear con Brian Austin Green ha ricordato una rissa scoppiata sul set di Beverly Hills 90210, ai tempi delle riprese. L'attrice che interpretava Brenda Walsh nella serie cult, ha spiegato di aver litigato animatamente con Jennie Garth, Kelly nella fiction, a seguito di uno scherzo finito male. Dovette intervenire Brian Austin Green per separarle: "Temevo che la situazione degenerasse".

Il racconto di Shannen Doherty sulla rissa con Jennie Garth

Shannen Doherty durante la chiacchierata con il suo collega, Brian Austin Green, ha ricordato cosa fece scatenare il duro litigio con Jennie Garth. Sul set di Beverly Hills 90210 spesso si divertivano con il gioco ‘Abbassa i pantaloni': "Jennie lo faceva, tirava in giù i pantaloni di alcuni membri della troupe, e loro si infastidivano parecchio" ha raccontato l'attrice che, un giorno, decise di fare lo stesso scherzo alla sua collega. "Ribaltai la situazione e decisi di alzarle la gonna. Lei indossava i boxer di Calvin Klein da uomo sotto i vestiti, non credevo fosse un problema per lei". E invece lo scherzo le "fece perdere la testa": "Non ero dell'umore giusto per tirarmi indietro nel litigio che diventò acceso". Brian Austin Green ha aggiunto ricordando che fu costretto ad intervenire insieme ad Ian Ziering: "Ricordo che scoppiò la rissa. Intervenimmo io e Ian per evitare che la situazione degenerasse. Il clima era molto agitato, eravate entrambe aggressive".

Perché Shannen Doherty fu licenziata da Beverly Hills 90210

La Doherty, che sta combattendo contro un cancro, nella serie cult ha interpretato Brenda Walsh dal 1990 al 1994, anno in cui fu licenziata. Ospite del podcast ha raccontato cosa spinse i produttori ad allontanarla dalla serie: "Stavo vivendo male il mio matrimonio, arrivavo sempre tardi sul set. Questo diventò un problema per i miei colleghi, lavoravano ore in più a causa mia". Nessuno però era a conoscenza dei fatti personali dell'attrice: "Papà era anche molto malato. Non riuscii a parlarne con il cast o con i produttori, avrei però preferito che mi fossero fatte alcune domande. Oppure che mi dicessero ‘Capisco i problemi nella tua vita personale, ma questi non possono sfociare nel lavoro".