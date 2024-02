Mischa Barton e Ben McKenzie come Ryan e Marissa in The O.C, lei: “È stato il mio primo fidanzato” Mischa Barton ospite del podcast Call Her Daddy ha raccontato del suo primo fidanzato conosciuto sul set di The O.C., Ben McKenzie, collega con il quale ha dato vita alla storia d’amore tra Marissa e Ryan, una delle più famose delle serie tv: “Fu complicato, io avevo 17 anni. Non avevo mai avuto una storia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le vicende amorose di Orange County hanno fatto sognare milioni di fan di The O.C.. La più famosa ha visto protagonisti Marissa Cooper e Ryan Atwood-Cohen e stando a una recente dichiarazione dell'attrice Mischa Barton, una relazione con il collega è nata anche nella vita reale. Aveva solo 17 anni quando fece il suo debutto nella serie tv di successo e Ben McKenzie è stato il suo primo fidanzato. Il racconto nel podcast ‘Call Her Daddy'.

Le parole di Misha Barton, Marissa di The Oc

Misha Barton ospite del podcast Call Her Daddy ha rivelato di aver avuto una relazione con Ben McKenzie, suo collega sul set di The O.C. I loro personaggi si sono resi protagonisti di un'intensa storia d'amore e quando l'attrice debuttò sul set, prese sul serio una sbandata per "Ryan". Aveva solo 17 anni, lui 25, e non fu facile per lei, ha raccontato: "Ero piccola e sentivo di dover crescere in fretta". Il fatto che recitasse con persone più grandi la spronava a comportarsi da adulta: "Non ero mai uscita con nessuno e sentivo che dovevo recuperare quel ‘ritardo'". Ben McKenzie è stato così il suo primo fidanzato: "Non avevo idea di cosa stessi facendo e credo che questo mi abbia fatto partire con il piede sbagliato. Ci siamo buttati a capofitto molto velocemente nella storia" . Iniziarono a frequentarsi subito dopo essersi conosciuti, "non avevamo girato neanche tutta la prima stagione", e la differenza d'età rese tutto più complicato. "Ricordo che dicevano: "Mischa è scomparsa con Ben e ha solo 17 anni e mezzo, 18″. I produttori, poi, sono andati dai miei genitori e hanno raccontato tutto. È stata una specie di dura prova". L'attrice decise così di chiudere la relazione, ma la chimica fuori dal set con il suo collega fu utile per la realizzazione della storia d’amore tra Ryan e Marissa in The O.C.

Ben McKenzie oggi è sposato con Morena Baccarin

Ben McKenzie ha sposato Morena Baccarin nel 2017, a New York, e insieme sono diventati genitori. Hanno due figli, Frances e Arthur, fratelli del primo figlio dell'attrice brasiliana, Julius, nato da una precedente relazione. Si conobbero nel 2014 sul set di Gotham, serie tv alla quale entrambi hanno preso parte, e la loro storia è divenuta pubblica nel settembre 2015.