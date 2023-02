Bianca Atzei e Stefano Corti neo genitori: “É più dura di quello che ti raccontano” Stefano Corti ha raccontato le prime settimane da genitore vissute insieme alla compagna Bianca Atzei, che lo scorso 18 gennaio ha dato alla luce il piccolo Noa Alexander. Su Instagram, mostrandosi a letto con l’artista, si legge: “É più dura di quello che ti raccontano, ma ce la faremo”.

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 18 gennaio, giorno in cui è nato il piccolo Noa Alexander. Una gioia enorme per la coppia, che lascia spazio anche alle prime difficoltà nel prendersi cura del neonato.

I primi giorni da genitori di Bianca Atzei e Stefano Corti

É Stefano Corti, inviato de Le Iene, a raccontare sui social le prime settimane da genitore, che sta vivendo insieme alla compagna Bianca Atzei. Il neo papà ha pubblicato una foto a letto con la cantante, che dorme avvolta nelle coperte, e ha poi inquadrato il suo viso segnato dalle occhiaie. "Amici punto della situazione"- ha scritto spiegando come stanno procedendo i primi giorni dopo la nascita del piccolo Noa Alexander-"Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c'è la lucidità e la voglia di star lì a giocare con i social". Stefono Coarti ha poi concluso: "É più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo. Noa è stupendo e non poteva arrivare in un periodo migliore".

La gravidanza e la nascita del piccolo Noa Alexander

La neo mamma ha da sempre raccontato sui social la sua gravidanza, dalla scoperta di essere in dolce attesa fino ai momenti difficili in questi nove mesi, passando per la rivelazione del sesso del nascituro. La coppia ha deciso di chiamare il piccolo Noa Alexander, un nome particolare che, una volta annunciato sui social, ha raccolto diversi commenti anche ironici. Nell'ultimo periodo, quello prima delle feste di Natale, Bianca Atzei aveva passato alcuni giorni in ospedale per via di una polmonite, che l'ha costretta anche a trasfusioni. Per fortuna poi l'allarme era rientrato e la cantante ha potuto trascorrere le vacanze a casa, insieme al compagno Stefano Corti, che l'ha sempre supportata durante i mesi della gravidanza.